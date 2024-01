Secretários acompanham obras da Rumo no viaduto 4 de Novembro

Crédito: Divulgação

Os secretários municipais de Governo, Netto Donato, de Obras Públicas, João Muller e de Serviços Públicos, Marcelo Targas, acompanharam na manhã desta terça-feira, 30, juntamente com o engenheiro da empresa Rumo, Carlos Renato Maguolo, as obras de construção de uma nova alça de saída e da recuperação da estrutura do Viaduto 4 de Novembro (Viaduto Prefeito Antonio Massei).

O projeto de duplicação do Viaduto 4 de Novembro, elaborado pela Rumo, respeita a questão ambiental e também evitou grandes intervenções na rua Visconde de Inhaúma e também foram preservados acesso ao Poupa Tempo, aos Correios e ao comércio no entorno.

Segundo João Muller, secretário de Obras Públicas, essa é uma obra muito importante para o sistema viário da cidade. “As estacas já estão quase todas prontas, das 59 previstas faltam somente 9. Também já iniciaram os blocos. Boa parte dessa obra é pré-moldada, estando fundidas várias vigas que serão colocadas ao longo da alça. A previsão de conclusão é para o fim de maio, porém surgem os contratempos, agora mesmo foram encontradas rochas em um dos blocos onde estão sendo realizadas as fundações”, explica Muller.

Relativo ao viaduto foi constatado que os pilares apresentam vazios internos preenchidos com fôrmas de madeira e a existência de septos internos nas vigas caixão. Também foi observado que em uma das faces de todos os pilares do viaduto não há presença de vergalhões, somente fios de aço. Todas essas patologias apontadas estão sendo corrigidas.

“Vamos ter uma alça com à avenida José Pereira Lopes, tendo em vista que com o fechamento da passagem em nível pela linha do trem na rua General Osório, deverá aumentar o fluxo de veículos. Já a questão do Viaduto foi um pedido do prefeito Airton Garcia que acionou os representantes da Rumo para que antes da construção da alça, a empresa realizasse o reforço estrutural do Viaduto. A empresa aceitou e contratou os melhores profissionais do mercado para a execução dessas obras”, ressaltou Netto.

A Empresa Rumo também está construindo uma ponte para resolver em definitivo o impacto das enchentes na Rotatória do Cristo e em breve inicia a duplicação da passagem sobre a linha férrea na Vila Morumbi, na região da CDHU, com a construção de passarela para pedestres com três rotatórias. Todas as obras fazem parte da outorga onerosa da concessionária.

