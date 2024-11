Secretário Eleuses Paiva destaca importância da Santa Casa de São Carlos

O secretário Eleuses Paiva ao lado de Netto Donato durante a festa dos 133 anos da Santa Casa - Crédito: Foto: Miltinho Marchetti

O secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, esteve neste sábado, 9 de novembro em São Carlos, onde participou, no The Hill Hotel, no Jockey Clube, para participar do jantar em comemoração aos 133 anos da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos.

Em entrevista ao São Carlos agora ele enalteceu o papel estratégico da Santa Casa para a saúde regional. “O sistema filantrópico, que envolve as santas casas, é extremamente importante para o Sistema Único de Saúde. No interior paulista elas representam praticamente 60% do atendimento público. Em nível do Estado de São Paulo elas respondem por 50% do atendimento à população. A Santa Casa de São Carlos é importante não somente para o município, mas também para toda a região. É uma entidade que atende muito bem a média e a alta complexidade da região e faz um trabalho excelente não só na ampliação da oferta de serviços mas também pela qualidade do serviço prestado”, ressalta ele.



Segundo o secretário, as parcerias com o hospital são-carlense vão prosseguir. “Estamos fazendo uma parceria importante neste momento com a Santa Casa para atender os pacientes de terapia renal com prédio novo para atender com qualidade os pacientes renais crônicos com mais de 70 máquinas modernas. É uma instituição centenária que tem gestão e profissionais competentes e dedicados. Tenho certeza de que é uma instituição que só vai crescer e avançar no atendimento à população da Região Central Paulista”, completa Paiva.



O evento também contou com a participação do prefeito eleito de São Carlos, Netto Donato (PP), do vice-prefeito eleito, Roselei Françoso (MDB), do presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral (PODEMOS)( do prefeito eleito de Araraquara, Luis Lapena (PL), do prefeito eleito de Ibaté, Ronaldo Venturi (PSD), do prefeito eleito de Ribeirão Bonito, Paulo Veiga (PP), do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho e de várias outras autoridades e lideranças.



Durante o evento, o provedor Antonio Valerio Morillas Júnior, ressaltou a importância das medidas implementadas pelo governo estadual para o fortalecimento das instituições filantrópicas de saúde. “A atualização da tabela SUS, realizada pelo governador, representou um avanço significativo para melhorar o atendimento e as condições de trabalho nas Santas Casas e hospitais filantrópicos, garantindo serviços de qualidade para os pacientes do Sistema Único de Saúde,” afirmou o provedor. Ele destacou que a colaboração com o governo tem sido essencial para enfrentar os desafios na área da saúde.

Instituição deve fechar ano com déficit zero



A Santa Casa de Misericórdia de São Carlos deve fechar o ano de 2024 com déficit zero, ou seja, com um equilíbrio entre as receitas e as despesas e zerando as dívidas. A instituição conseguirá chegar a esta meta principalmente devido à criação da Tabela SUS Paulista, na gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Assim, o hospital filantrópico reverte as contas no vermelho dos dois anos anteriores. Em 2022 foi registrado um déficit de R$ 18.797.945,00 e em 2023, de R$ 12.641.063,00.



O hospital recebeu, dos órgãos oficiais de saúde, uma promoção pela sua eficiência em 2023. A Santa Casa foi, no ano passado, o décimo melhor hospital paulista, perdendo apenas para os Hospitais das Clínicas de São Paulo e Ribeirão Preto, o Hospital da Unicamp, em Campinas e outras instituições de municípios de grande porte. “



Além de São Carlos, a Santa Casa é o hospital de referência para média e alta complexidade, servindo ainda os municípios de Dourado, Ribeirão Bonito, Ibaté, Descalvado e Porto Ferreira, atendendo à uma população regional de 450 mil habitantes. Com a exceção de Porto Ferreira, onde o Hospital Dona Balbina, também uma irmandade de misericórdia, tem capacidade para atender casos de média complexidade, os demais hospitais podem atender apenas baixa complexidade.



Com relação ao Ministério da Saúde, São Carlos e os cinco demais municípios fazem parte da RRAS 13 (Rede Regional de Atenção à Saúde) e do DRS III (Departamento Regional de Saúde III), de Araraquara.



A Santa Casa funciona 24h por dia e emprega 1.200 pessoas de forma direta, entre médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, segurança, limpeza, alimentação, lavanderia, administração, ensino e etc. Dos funcionários da instituição, 84,1% são mulheres e 15,9% são homens. Além disso, a entidade possui 300 fornecedores e gera cerca de 2.400 empregos indiretos em São Carlos e região.

A entidade realiza mais de 3.000 atendimentos por mês, sendo 90% ou mais através do SUS. São oferecidos 278 leitos, sendo 177 pelo SUS. A Maternidade Dona Francisca, que pertence à Santa Casa, realiza 170 partos por mês. No centro cirúrgico, a média em 2023 foi de 720 cirurgias por mês, sendo entre 45% a 50% para atender urgência e emergência.





