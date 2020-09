Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico abre diálogo com indústrias da região de São Carlos

Crédito: Divulgação

Uma reunião virtual realizada nesta quinta-feira, 24, marcou a abertura de diálogo entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e as indústrias com base tecnológica no agronegócio, associadas à Regional São Carlos do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo). Também participaram da reunião empresas ligadas à Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) e à Acia (Associação Comercial e Industrial de Araraquara).

Durante o encontro, conduzido pelo presidente da Acia, José Janone Junior, os empresários fizeram uma breve apresentação de suas empresas à Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen da Silva, e puderam falar de suas expectativas para o futuro.

O diretor do Ciesp São Carlos, Emerson Chu, destacou a variedade de segmentos industriais existentes em nossa cidade. “Esse foi um momento importante para que a Secretária pudesse entender o perfil das indústrias da região. Desta forma, fica mais fácil criar um caminho para discussão de políticas industriais para a nossa região perante o estado”, observa Chu.

Inicialmente, foram convidadas as indústrias com base tecnológica no agronegócio. Participaram dessa primeira rodada de apresentação as empresas Amazon Agrosciences, AnimallTAG, Casale Equipamentos, Nanox Tecnologia e Piccin Máquinas Agrícolas, além de empresas de Araraquara.

Os vice-diretores do Ciesp São Carlos, Marcos Henrique dos Santos e Paulo Giglio, e o presidente da Acisc, José Fernando Domingues, o Zelão, também marcaram presença na reunião.

“Foi muito positiva. Acreditamos que esse canal direto com o Governo do estado, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, é muito importante para a nossa cidade, em especial, para os nossos empresários. Esperamos, contudo, que esses encontros possam seguir acontecendo e a gente continue tendo esse espaço aberto para dialogarmos e apresentarmos soluções para as nossas indústrias", ressalta Zelão.

A Secretária propôs a realização de algumas lives sobre o assunto até novembro quando, então, pretende promover um encontro presencial com as indústrias e empresas de base tecnológica da região.

SOBRE O CIESP

O Ciesp São Carlos reúne indústrias e parceiros ligados ao setor produtivo, dá suporte aos empresários e os representa junto à sociedade e aos governos municipal, estadual e federal. Frequentemente, promove estudos e debates sobre temas de interesse dos associados e é o responsável por levar as demandas do setor às autoridades.

A Regional de São Carlos compreende também Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Trabiju, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Analândia, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro.

