Secretaria do Trabalho está com inscrições abertas para o curso de instalação de jardim

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) comunica que estão abertas as inscrições para o curso de “Instalação de Jardim”. Estão sendo oferecidas 16 vagas e a capacitação será desenvolvida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.

As inscrições podem ser feitas na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro, das 8h às 16h30. Já as aulas serão ministradas no período de 14 a 17 de outubro, sempre das 8h às 17h, no Centro de Convivência do São Carlos 8, localizado na rua Luiz Luchesi Filho, nº 01.

Para se inscrever basta levar um documento com foto e o comprovante de residência. Os inscritos recebem alimentação e também certificado de conclusão de curso.

A capacitação abrange treinamento do jardineiro para o mercado, com ensinamentos relativos à identificação das plantas, plantio e adubação. O aluno aprende os principais conceitos da jardinagem. O curso objetiva oferecer aos participantes conteúdo teóricos e práticos, com a fundamentação necessária para a implantação completa de um jardim.

