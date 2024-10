Secretaria de Trânsito finaliza instalação de 23 novos abrigos de ônibus

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) finalizou a instalação de 23 novos abrigos de ônibus no centro da cidade, todos modernos, com acessibilidade (espaço para cadeirante aguardar a chegada do transporte público), com telhas térmicas e com proteção contra sol e chuva, utilização de energia fotovoltaica para iluminação e entrada USB para alimentar os carregadores dos usuários do transporte coletivo da cidade.

Os abrigos existentes na área central foram retirados, reformados e instalados nos bairros em locais que não possuíam abrigos com cobertura.

A contratação da empresa para a prestação dos serviços foi realizada através de procedimento licitatório e o investimento foi de R$ 1,5 milhão com recursos do Governo Federal, via Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), recursos relativos às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível. A arrecadação deste programa tem sua destinação para o financiamento de programas de infraestrutura de transportes, garantindo um fluxo constante de recursos para financiar os investimentos no setor.

Os novos abrigos foram instalados nos seguintes pontos:

1 - Avenida Sallum defronte a Igreja Santo Antônio;

2 - Avenida Sallum, oposto ao nº 1029;

3 - Avenida São Carlos oposto ao nº 947 (Funerária Santa Cruz);

4/5 - Avenida São Carlos defronte Banco Itaú;

6 - Avenida São Carlos defronte Catedral;

7 - Avenida São Carlos defronte Praça Coronel Salles;

8/9/10 - Avenida São Carlos defronte Escola Álvaro Guião;

11 - Rua Bento Carlos defronte à Igreja São Benedito;

12 - Avenida São Carlos defronte ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo;

13 - Rua Dona Alexandrina defronte Praça Santa Cruz;

14/15 - Rua Dona Alexandrina defronte Praça Catedral;

16 - Rua Dona Alexandrina defronte Praça Coronel Salles;

17 e 18 - Rua Dona Alexandrina defronte Escola Álvaro Guião;

19 - Avenida Dr. Carlos Botelho defronte Praça XV;

20 - Avenida Dr. Carlos Botelho defronte SAAE;

21 - Avenida Francisco Pereira Lopes defronte Electrolux;

22 - Rua Marechal Deodoro defronte Praça Brasil;

23 - Avenida Comendador Alfredo Maffei defronte ao SESC;

Já os abrigos reformados foram instalados nos seguintes bairros:

1- Azulville (1);

2 - Santa Felícia (2);

3 - Maria Stella Fagá (1);

4 - Prolongamento do Jardim Medeiros (1);

5 - Cidade Aracy (3);

6 - Jockey Clube (1);

7 – Eduardo Abdelnur (1);

8 - Arcoville (3);

9 - Dream Santo Antônio (3);

10 - Itamarati (2);

11- Água Vermelha (1);

12 - Varjão (1);

13 - Tangará (1);

14 - Recreio São Judas Tadeu (1);

15 - Astolpho Luiz do Prado (1);

A Prefeitura já havia investido cerca de R$ 500 mil na manutenção de 233 abrigos de passageiros de ônibus, sendo 120 reformas complexas de coberturas de parada de ônibus, 36 reformas complexas com instalação de reforço e segundo apoio para coberturas em “L” ou “T” e 77 reformas simples de coberturas.

Leia Também