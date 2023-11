Secretaria de Trabalho vai promover palestras sobre afroempreendedorismo

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, por meio do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo, do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, em parceria com o Escritório Regional Sebrae São Carlos e a One Six, realizará palestras sobre afroempreendedorismo.

A ação faz parte do mês da Consciência Negra e ocorrerá no dia 22 de novembro, a partir das 19h, no auditório da Acisc. Foram convidados para ministrar as palestras tratando de temáticas que englobam o empreendedorismo negro os seguintes especialistas: Clhis Alberty Silva da Afira Investimentos que vai falar sobre “Empreendedorismo Negro, Prosperidade e Futuro” e Eliane Cavalcante Silva do Sebrae São Carlos que vai abordar o tema “Afroempreendedorismo - Comportamento que Vendem”.

“As palestras são inclusivas com a participação tanto de mulheres quanto de homens afroempreendedores, além de representantes da comunidade afro e a população geral”, comentou Rosângela Rodrigues, diretora do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo.

De acordo com a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Danielli Favoretto Valenti, o intuito do evento é ampliar a discussão do empreendedorismo negro, por ser essa uma discussão de muita relevância para a população negra. “A Prefeitura está realizando esse evento que é importantíssimo, especialmente quando vemos os empreendedores valorizando seu trabalho, o que é muito relevante”, afirmou a secretária.

