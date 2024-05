Neste domingo tem Feira da Barganha com muita música ao-vivo no Jardim Bicão

SIGA O SCA NO

Mais uma edição da Feira da Barganha com Música na Feira será realizada neste domingo, 05 de maio no Bicão, em São Carlos. O evento, que começa 9h contará com uma variedade de produtos, sorteios e brindes.

Terá música ao-vivo com Alex Moraes, Mari Silva e Fernandinho, Banda Digito 3 e Dj Alex, além do Karaokê Legal (basta fazer inscrição e mostrar seu talento ao vivo)

Informações podem ser obtidas no contato: (16) 99314 0954

Feira da Barganha e Música na Feira

Data: 05 de maio de 2024

Horário: A partir das 09h

Local: Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim - Bicão, São Carlos, SP

