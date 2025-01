Secretaria de Educação inicia cadastro do transporte escolar rural

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Educação de São Carlos inicia na próxima segunda-feira, 13, o cadastro para o Transporte Escolar Rural 2025. Os interessados deverão se cadastrar de 13/01/2025 à 14/02/2025 através do WhatsApp (16) 99315-9740, já com toda a documentação necessária para o cadastro. Poderão se inscrever todos os alunos residentes na zona rural do município de São Carlos, com matrículas para 2025 em escolas estaduais e municipais.

Para os alunos que já tinham a carteirinha 2024 e não mudaram de endereço, os documentos necessários são:

- Foto da certidão de nascimento ou RG do aluno(a);

- Foto atual do(a) aluno(a);

Já para os alunos que não possuíam a carteirinha 2024 ou mudaram de endereço, os documentos necessários são:

- Foto da certidão de nascimento ou RG do aluno(a);

- Foto atual do(a) aluno(a);

- Foto do comprovante de endereço recente (máximo 60 dias).

É aceito como comprovação de residência documentos como contas de energia (CPFL), telefones, carteiras de trabalho que constam o registro, holerite ou declaração de moradia.

Já a foto deve ser tirada somente da criança, com fundo claro, dos ombros para cima e sem acessórios como por exemplo bonés, chapéus, ou outros adereços que possam atrapalhar a identificação do aluno(a). Não serão aceitas fotos que foram feitas de outra foto e fotos com filtros gerados por aplicativos.

“As novas carteirinhas 2025 serão entregues diretamente no ônibus escolar para os alunos já cadastrados, assim que estiverem devidamente prontas. O prazo para a solicitação e entrega de documentos via WhatsApp vence no dia 14/02/2025”, alerta a secretária de Educação, Paula Knoff.

