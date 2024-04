Secretaria da Pessoa com Deficiência investe em tecnologia para trazer mais qualidade e agilidade no atendimento ao cidadão

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) mais uma vez investiu em tecnologia para inovar e ampliar a oferta de serviços públicos à população. Para o atendimento ao público, por exemplo, foram adquiridas mais duas impressoras especiais para a emissão do Cartão Mais Acesso. A partir de agora, cada um dos três guichês está munido com o equipamento. Esse investimento vai trazer maior agilidade, com precisão e qualidade durante o expediente.

Este ano também ocorreu a ampliação dados cadastrais no prontuário eletrônico que possibilita, em caso de consulta, informações mais detalhadas do usuário do sistema. Isso foi possível graças à parceria com o Departamento de Tecnologia de Informação (DTI) da Prefeitura de São Carlos.

Em outra frente, a SMPDMR adquiriu, por meio de ata de registro de preços, onze novos computadores de última geração, atendendo a demanda de todos os quatro departamentos, suas seções, incluindo o Gabinete e o Serviço Social.

“Essas soluções inovadoras conseguem melhorar ainda mais a acessibilidade de pessoas com deficiência aos serviços públicos, incentivando essas pessoas a nos procurarem quando precisam de um benefício, portanto ganhamos em credibilidade e principalmente na confiança que a população deposita em nós”, afirma a secretária Lucinha Garcia.

A Prefeitura Municipal, na gestão do Prefeito Airton Garcia Ferreira, vê a inovação e a tecnologia como ferramentas essenciais para melhorar a vida dos são-carlenses, especialmente em três pilares principais voltados às Pessoas com Deficiência: a diminuição da desigualdade social, a inclusão e a acessibilidade.

Leia Também