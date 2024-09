Sebrae-SP promove oficina gratuita de marketing digital para MEIs da região de São Carlos

Crédito: Divulgação

O Escritório Regional do Sebrae-SP em São Carlos promoverá uma oficina sobre Marketing Digital, voltada para o Microempreendedor Individual (MEI). Online e 100% gratuita, a atividade será realizada no dia 30 de setembro (segunda), às 18h30, e contará com a participação de dois especialistas no assunto. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet, no link: https://forms.office.com/r/kdM3sH3WjP.

A oficina, que será realizada no formato de painel interativo, contará com a presença de três especialistas que trarão insights práticos para os MEIs sobre como melhorar sua presença digital. O objetivo é apresentar novas estratégias e tendências de marketing digital que possam alavancar o crescimento dos negócios dos participantes.

Os convidados compartilharão dicas, estratégias e boas práticas que podem ser aplicadas diretamente nos negócios. A oficina foi pensada para ajudar o MEI a organizar suas atividades de marketing digital de forma constante e eficiente, utilizando as ferramentas para melhorar os resultados e as vendas.

“É comum o MEI assumir diversas funções em seu negócio, inclusive a de gerenciar o marketing, que, para ser eficiente, exige planejamento e constância. O desafio é que muitos empreendedores acabam realizando ações pontuais, sem definir objetivos e traçar uma estratégia. Vamos explicar justamente o que o MEI deve considerar na etapa de planejamento e como pode utilizar a tecnologia e os recursos de marketing digital para garantir sustentabilidade às ações e aumentar as vendas”, explica Ícaro Tiberti, analista de negócios do Sebrae-SP.

Especialistas no assunto

O evento promovido pelo Sebrae-SP será mediado por Tiberti e contará com a participação de dois especialistas no assunto.

Diovane Domingos (CEO do Grupo DIO) é especialista em Negócios Digitais com ênfase em Marketing Digital nas áreas de posicionamento online, mídia paga e vendas na internet. Diovane atuou em projetos de startups, foi agente do Sebrae-SP e hoje como empresário lidera um ecossistema de empresas digitais com soluções nos setores educacional, crescimento de empresas na internet, vendas na internet, infoprodutos e publicidade digital.

Maysa Pimenta (Designer do Senai) é graduada em Design de Moda, especialista em pesquisa de tendências, desenvolvimento de coleções no setor de moda, design estratégico e marketing digital.

A atividade é ideal para o MEI que deseja organizar suas ações de marketing digital e aproveitar as oportunidades desse ambiente em constante transformação.

