Sebrae-SP promove encontro online e gratuito para o setor de beleza

O Sebrae-SP realizará, nesta segunda-feira (16), às 18h30, um encontro online voltado aos empreendedores do setor de beleza. Com o tema "Faça seu salão de beleza bombar no digital", o evento gratuito busca capacitar profissionais da área a utilizarem o marketing digital para atrair mais clientes e aumentar as vendas, sem a necessidade de grandes investimentos em anúncio.

O curso abordará temas como a identificação do público-alvo, a criação de conteúdos que convertem em vendas e o uso estratégico das principais ferramentas de marketing digital para construir e aumentar a autoridade de marcas no mercado.

“Construir a presença digital é fundamental nos dias de hoje, em especial para alguns setores, como é o caso da beleza. Isso porque muitas pessoas procuram imagens de cortes de cabelo, barba e maquiagem antes de fazer contato com um salão. E este encontro é uma excelente oportunidade para aqueles empreendedores que querem trabalhar no digital e que ainda têm muitas dúvidas”, destaca Peterson Barleta consultor de negócios do Sebrae-SP em São Carlos.

Como participar

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas pela internet, neste link: https://forms.office.com/r/mq54i46VPH. Antes do evento, os inscritos receberão o link do YouTube por e-mail e WhatsApp.

Serviço

- Data: 16 de setembro (segunda-feira)

- Horário: 18h30

- Formato: Online (YouTube)

- Inscrições: https://forms.office.com/r/mq54i46VPH

