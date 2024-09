Sebrae-SP oferta cerca de 1 mil vagas gratuitas a empresários da região de São Carlos para a Feira do Empreendedor

Feira de 2023: Sebrae irá disponibilizar 22 ônibus este ano - Crédito: Divulgação

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para a Missão Empresarial, que vai levar cerca de 1 mil pessoas da região de São Carlos para visitar a Feira do Empreendedor, na capital paulista. O evento será realizado de 11 a 14 de outubro, no São Paulo Expo. O Escritório Regional de São Carlos vai organizar 22 ônibus, que sairão de diversas cidades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link: https://linktr.ee/FE_DO_EMPREENDEDOR24.

A gerente regional do Sebrae-SP Ariane Canellas ressalta que o evento será um momento significativo e de oportunidades para empresários ou para quem está pensando em abrir o seu próprio negócio. “A Feira do Empreendedor viabiliza um acesso diferenciado ao mercado, possibilitando o mapeamento de novas oportunidades. Ao participar, as pessoas saem inspiradas, prontas para colocar em prática novos caminhos em seus empreendimentos”, ressalta.

Ariane faz questão de enfatizar que além de ser um espaço para encontrar fornecedores e explorar áreas como franquias, serviços, máquinas e equipamentos, a Feira do Empreendedor é um ambiente de geração de negócios perfeito para expandir as redes de contato. “Todo o ecossistema empreendedor estará reunido em um só lugar. Essa experiência transforma a visão de negócio, ampliando o olhar para novas oportunidades”, complementa.

O evento contará com palestras-show de figuras renomadas no cenário empreendedor nacional e reunirá mais de 1,2 mil expositores, entre franqueadores, empresas de máquinas e equipamentos, estabelecimentos de serviços e soluções digitais. Serão seis eixos temáticos: Inovação e tecnologia, Comece seu negócio, Comportamento empreendedor, Gerencie seu dinheiro, Marketing e vendas e ESG impacto social e ambiental. A expectativa é atingir a marca de R$ 400 milhões em negócios gerados.

Outras oportunidades

Micro e pequenas empresas também podem garantir um lugar para expor na Feira do Empreendedor 2024. Podem se candidatar perfis variados, de franquias e indústrias com equipamentos para pequenos negócios, até empresas de venda direta ou que ofereçam soluções digitais, por exemplo. Para as micro e pequenas empresas (MPEs) há planos especiais com desconto.

