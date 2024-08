Sebrae-SP abre 75 vagas para produtores rurais da região de São Carlos em programa gratuito de inovação

ALI Rural abre 75 vagas na região de São Carlos (Foto: Getty Images) -

O Sebrae-SP está com 75 vagas abertas gratuitas para o 4º ciclo do programa Agentes Locais de Inovação (ALI) para a região de São Carlos. Focado no segmento agro, o projeto ALI Rural vai atender produtores e produtoras rurais que estejam em um momento de busca pelo desenvolvimento de novos produtos, soluções, serviços ou modelo de negócios para melhoria dos processos produtivos e acesso a novos mercados, tudo visando a implementação de inovações nos negócios e aumento de faturamento.



As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de setembro pelo Link. O ALI Rural terá duração de oito meses com foco no aumento de faturamento e na inovação para auxiliar as propriedades rurais que encontram dificuldades em ampliar suas participações no mercado.



Podem se inscrever produtores de Analândia, Araras, Brotas, Cordeirópolis, Corumbataí, Descalvado, Dourado, Ibaté, Itirapina, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos e Torrinha.



A metodologia do programa consiste em um diagnóstico inicial realizado por agentes especialistas em agronegócios para que sejam trabalhadas cinco vertentes fundamentais: melhorias no processo produtivo, redução de custos, novos produtos, controles gerenciais e marketing e vendas. Serão realizados encontros individuais na propriedade rural e coletivos por agentes locais de inovação do Sebrae, para que sejam mensurados os resultados dentro do plano de ação estabelecido entre o agente e o produtor rural para o crescimento do negócio.



“O ALI Rural é um programa gratuito feito sob medida para o segmento agro. Mais de 6,2 mil produtores e produtoras rurais de todo o Estado já participaram do projeto desde janeiro de 2022 e apresentam resultados bastante significativos, como 16,5% de aumento médio de faturamento e 56% de inovação e modernização, principalmente em processos que fazem a diferença no dia a dia da gestão das propriedades rurais e fazem com que se tornem cada vez mais competitivas no mercado”, destaca a gestora estadual do programa ALI Rural do Sebrae-SP, Vanessa de Lima e Silva.



Podem participar do Programa ALI Rural produtoras e produtores ruais formalizados ao menos um dos seguintes documentos: CNPJ, sendo MEI Rural, ME ou EPP; DAP, CAF, NIRF, Inscrição Estadual, Registro de Pescador ou CAEPF.

