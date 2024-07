São Carlos vai aderir ao Plano Estadual de Habitação

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A convite do governador Tarcísio de Freitas, a Prefeitura de São Carlos, assina nesta quarta-feira, 3, às 11h, no Palácio dos Bandeirantes, o convênio com Governo do Estado de São Paulo de adesão ao Plano Estadual de Habitação, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Neste encontro com os representantes dos 645 municípios, o governador vai anunciar com quantas unidades habitacionais cada cidade será contemplada pelo Programa Nossa Casa, modalidade Preço Social, criado pelo Decreto Estadual nº 64.419/19, que prevê a parceria das três esferas de Governo (Estadual, Municipal e Federal) juntamente com a iniciativa privada, em terrenos públicos municipais e estaduais.

Esta parceria possibilitará que famílias de baixa renda adquiram sua casa própria a preços abaixo do mercado e de forma mais acessível. Os empreendimentos viabilizados terão parte das suas unidades disponibilizadas a preço social, além de contar com subsídios adicionais para todas as unidades.

A Prefeitura já conquistou outras 953 moradias, sendo 400 apartamentos pelo Minha Casa, Minha Vida, outros 240 também pelo Minha Casa, Minha Vida, porém na categoria Entidades, 313 moradias, sendo 200 pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e 113 pelo Programa Casa Paulista - CCI (Carta de Crédito Individual).

Ano passado o Governo do Estado também entregou o primeiro condomínio república para idosos com 22 casas, construído por meio do programa Vida Longa.

Leia Também