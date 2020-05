São Carlos vai aderir ao feriado estadual nesta segunda feira (25)

Crédito: Divulgação

Nesta madrugada, foi aprovado, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, o projeto de lei do Governo do Estado que propôs a antecipação do feriado de 9

de julho – que marca a Revolução Constitucionalista – para o dia 25 de maio.

A decisão é mais uma medida para aumentar o isolamento social no estado e assim contribuir para a diminuição da transmissão do novo Coronavírus.

Portanto, segunda-feira será feriado no Estado todo, inclusive em São Carlos.

O Estado de São Paulo concentra a maioria dos casos confirmados e mortes pela Covid-19 e se transformou no epicentro da doença no Brasil.

Durante o feriado, fique em casa, não faça reuniões com amigos, não visite parentes, não viaje. O isolamento social é muito importante neste momento e deve ser cumprido pela população em geral, principalmente os idosos e as pessoas que fazem parte do grupo de risco. É necessário evitar a aglomeração das pessoas.

São Carlos registra 85 casos de covid-19, entre eles 4 mortes.

