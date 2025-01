São Carlos será sede do AInConecta; evento acontece na Lagoa do Sino

Crédito: Divulgação

Nos dias 21 e 22 de janeiro, a Agência de Inovação (AIn) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza a primeira edição do "AInConecta" deste ano. O evento "Inovação Social: Conectando Ideias e Construindo Impacto na UFSCar" acontece às 8h30, no Campus Lagoa do Sino.

O objetivo é conhecer e promover as iniciativas de inovação social dentro e fora da Universidade, conectando pesquisadores, estudantes, empresas e comunidades. O evento contará com mesas-redondas, rodas de conversa e grupos de trabalho, promovendo um espaço de troca e aprendizado sobre temas como economia solidária, empreendedorismo social, tecnologias sociais e assistivas, políticas públicas, saúde coletiva, turismo, educação ambiental, agroecologia, sustentabilidade, entre outros.

Entre os palestrantes confirmados estão Mariana Fontanetti Marinheiro, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Joaquim Melo, fundador do Banco Palmas, o primeiro banco comunitário do Brasil; Maria Carolina Martinez Andion, Coordenadora do Observatório de Inovação Social de Florianópolis; e Fabrícia Gladys Rossato, Coordenadora do Observatório de Inovação Social (Obseis-MS).

A iniciativa é uma realização da AIn, com apoio da Coordenadoria de Atividades Curriculares de Extensão (Cace-ProEx), do Campus de Lagoa do Sino, e do Centro de Ciências da Natureza (CCN).

O evento é aberto a toda a comunidade da UFSCar, incluindo docentes, estudantes de graduação e pós-graduação, além de docentes de outras universidades, representantes de empresas e o público em geral. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas neste link (https://encurtador.com.br/yqSMN.).

Inovação Social na UFSCar

A Agência de Inovação (AIn) da UFSCar reconhece a importância da inovação social, entendida como o desenvolvimento de soluções para desafios sociais e econômicos enfrentados por indivíduos e comunidades, e busca ampliar o foco da Universidade para além da inovação tecnológica. Para isso, incluiu a temática em seu planejamento estratégico de 2024, com o objetivo de promover estudos, dialogar com a comunidade acadêmica e buscar referências externas para fomentar iniciativas de inovação e empreendedorismo social em colaboração com a Reitoria, pró-reitorias, docentes, discentes e demais membros da Instituição.

Leia Também