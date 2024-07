São Carlos será sede de programa de capacitação empreendedora inédito no estado

Crédito: Divulgação

Com o intuito de promover a inovação e o empreendedorismo no interior do Estado de São Paulo, o Instituto de Informação para Inovação (i2i) lançará na próxima sexta-feira, 5, o programa i2SP Powered by InovAtiva, com o tema “Inova Interior de SP”. O evento de lançamento acontece às 9h, no Anfiteatro Bento Prado Júnior, na Universidade Federal de São Carlos (UFScar), é gratuito e aberto a todos os interessados.

O i2SP Powered by InovAtiva será executado pelo Instituto de Informação para Inovação (i2i), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (MDIC), Sebrae, Fundação Certi, Wadhwani Foundation e parceiros regionais. Com duração de aproximadamente 14 semanas, nesta primeira etapa o programa irá abranger dez importantes regiões do interior de São Paulo: São Carlos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, Araçatuba, Franca, Bauru, Marília, Presidente Prudente e Itapeva.

O programa visa conectar empreendedores com mentores e investidores, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento de ideias inovadoras. A expectativa é impactar diretamente mais de 100 empreendedores e profissionais, além de beneficiar indiretamente milhares de pessoas nas comunidades locais das regiões participantes, que juntas somam uma população de mais de 5 milhões de habitantes.

Rogério Sá Ramalho, do Departamento de Ciência da Informação da UFSCar e presidente do i2i Institute, explica que “o i2SP Powered by InovAtiva é voltado para qualquer empreendedor que queira tirar a sua ideia do papel, com projetos que estejam em fase de ideação ou validação. Não sendo necessário possuir um CNPJ para participar do programa”.

O Programa Powered by InovAtiva oferece apoio à implementação e execução de programas de empreendedorismo e apoio a projetos inovadores, contribuindo para o desenvolvimento de ecossistemas locais e regionais, já executado em cidades de outros estados como: Manaus, Campina Grande, Goiânia, Vitória; Santa Maria e Brasília.

Será a primeira vez que uma cidade do Estado de São Paulo irá sediar o Programa Powered by InovAtiva, a sede em São Carlos representa um passo importante para o desenvolvimento regional e para a capacitação de empreendedores do interior do Estado.

