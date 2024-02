São Carlos será sede de curso Análise de Dados Hologenômicos para Agricultura

Curso traz professores que são referências mundiais em suas áreas para apresentações e debates técnico-científicos - Crédito: Juliana Sussai

A Escola São Paulo de Ciência Avançada abriu nesta quinta-feira, 1, as inscrições para o curso de curta duração Análise de Dados Hologenômicos para Agricultura. O evento ocorre presencialmente de 29 de julho a 9 de agosto de 2024, em São Carlos.

A iniciativa propõe uma visão interdisciplinar da hologenômica e de como avaliar e integrar dados de diferentes técnicas ômicas (genômica, metagenômica, epigenômica, transcriptômica, etc.). Além disso, tem como objetivo discutir como essas ferramentas podem melhorar o desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas.

A Escola é organizada pela Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Instrumentação e Instituto de Química de São Carlos (IQSC), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Também recebe suporte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O intuito é contribuir para o avanço do conhecimento e para a formação profissional dos alunos selecionados do Brasil e do exterior por meio de palestras, discussões e análises avançadas de bioinformática. Para isso, o curso traz professores que são referências mundiais em suas áreas para apresentações e debates técnico-científicos relacionados ao tema. Além de conteúdo teórico, os participantes terão aulas práticas e visita de campo.

Para a coordenadora, a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste Luciana Regitano, as alterações climáticas e outros fatores ambientais criam novos desafios para a agropecuária. Por exemplo, eventos climáticos extremos podem afetar a disponibilidade de alimentos, a produtividade e a incidência de pragas e doenças nas culturas agrícolas. “Novas abordagens para melhorar a saúde, a produtividade e a sustentabilidade são bem-vindas para o enfrentamento desses desafios. O uso de tecnologias cada vez mais sofisticadas proporciona uma visão mais abrangente, permitindo o desenvolvimento de intervenções que terão efeito na saúde e na produtividade agropecuária. Por exemplo, a inteligência artificial e os modelos de linguagem, que serão tratados nesse curso, aumentam a capacidade de analisar a imensa quantidade de dados gerados por diversas abordagens, acelerando a criação de novos tratamentos e estratégias de manejo para melhorar a produtividade e a sustentabilidade, além de transformar a indústria de produção de alimentos, com processos mais eficientes e práticas de produção responsáveis e ecológicas”, explica Luciana, especialista em genética animal.

A programação inclui caracterização do metaboloma e do microbioma, incorporação desses conhecimentos à seleção genômica, métodos de análise utilizando aprendizado de máquina, inteligência artificial, softwares amigáveis para análise de dados metabolômicos além de visitas a institutos de pesquisa e universidades.

Interessados devem se candidatar no site do evento até o dia 30 de março. Quarenta candidatos, 20 do Brasil e 20 do exterior, serão selecionados. O resultado da seleção será disponibilizado no dia 16 de abril. O curso começa em 29 de julho e vai até 09 de agosto.

Seleção

Para participar dos 10 dias de curso, os alunos devem estar matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação no Brasil ou no exterior. Podem também se inscrever bolsistas de pós-doutorado e jovens pesquisadores. Os selecionados terão a oportunidade de apresentar, em sessões orais e de pôsteres, os resultados de suas pesquisas, discutindo o andamento de seus resultados com os cientistas participantes. Além disso, os alunos selecionados terão suas despesas custeadas pela Fapesp. Para inscrição, acesse aqui.

Oportunidade

A fim de ampliar as discussões e interação entre profissionais da área, a programação dos dias 29 a 31 de julho será aberta ao público em geral. Serão disponibilizadas 100 vagas adicionais para estudantes e profissionais que se interessarem em participar das palestras neste período. As inscrições para programação desses três dias serão abertas em abril.

