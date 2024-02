São Carlos sedia encontro sobre ativismo ambiental

Evento internacional debate ativismo ambiental - Crédito: Pixabay

De 15 a 17 de outubro, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) sediará o III Encontro Internacional, em uma parceria entre o Instituto Jurídico (IJ) da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e o Centro de Estudos em Democracia Ambiental (CEDA), vinculado ao Departamento de Ciências Ambientais (DCAm) e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAm) da própria UFSCar. As duas edições anteriores do evento ocorreram em Coimbra, em Portugal, e São Luís (MA), em abril e novembro de 2023, respectivamente.

O tema central do evento "Ambiente de todos, ambiente para todos: ativismo ambiental como parte da solução" reflete o que tem sido pesquisado pelos membros do CEDA/UFSCar, sendo um momento de apresentar os resultados de suas pesquisas, debater com outros pesquisadores (brasileiros e estrangeiros) e avançar para a idealização de novas pesquisas nessa temática da Democracia Ambiental. Na ocasião, serão discutidos temas relacionados ao ativismo climático; ativismo e água; diversidade e meio ambiente; ativismo e saneamento básico; ativismo judicial e meio ambiente; ativismo e o planejamento urbano; populações tradicionais; ambiente e ativismo; e ativismo normativo.

O público-alvo é formado por juristas, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, cientistas ambientais, engenheiros, arquitetos e urbanistas, técnicos e demais profissionais especializados; pesquisadores, professores universitários, alunos de pós-graduação dos cursos afins ao evento; membros do Ministério Público Estadual e Federal e do Poder Judiciário Estadual e Federal, e demais pessoas interessadas no tema.

Inscrições

Serão aceitas inscrições de trabalhos completos para apresentação oral. Os trabalhos apresentados no evento serão publicados em forma de capítulo de livro (e-book) de cada GT (Grupo de Trabalho) e disponibilizados no site www.ceda.ufscar.br. Entre os trabalhos apresentados serão selecionados os mais bem avaliados, conforme critérios do edital, para serem publicados na Revista Cedoua (Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente) da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; ou na Revista Culturas Jurídicas da Universidade Federal Fluminense (Qualis Capes A2); ou, ainda, na Revista Fórum Ambiental da Alta Paulista (Qualis Capes A2).

Os trabalhos serão recebidos até 29 de julho de 2024. Até o dia 15 de maio as taxas de inscrição têm valor reduzido. Todas as informações, incluindo submissão de trabalhos e inscrições, devem ser conferidas no edital, disponível no site www.ceda.ufscar.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Instagram @cedaufscar e também pelo e-mail ceda@ufscar.br.

