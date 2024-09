São Carlos sedia encontro regional de formação de práticas de leitura, escrita e alfabetização

Crédito: Divulgação

São Carlos sedia nesta quinta-feira (05/09), das 8h30 às 17h30, no auditório do Paço Municipal, o “5º Encontro Formativo de Formadores Regionais e Municipais” do polo 8 do Programa Alfabetiza Juntos SP. A abordagem do 5º módulo de formação terá como tema “Gêneros Textuais: Recursos Potentes nas Práticas de Leitura e Escrita na Alfabetização”.

De acordo com os organizadores está previsto a participação de 79 formadores municipais, 16 articuladores estaduais e convidados, reunindo aproximadamente 120 participantes.

O programa “Alfabetiza Juntos São Paulo”, formalizado pelo Decreto nº 68.335 de 20 de fevereiro de 2024, em parceria com a UNDIME-SP e parceiros da sociedade civil, oferta formações continuadas para que os formadores municipais possam replicar os conhecimentos adquiridos para os coordenadores pedagógicos e para os professores alfabetizadores nas unidades escolares.

O programa une os 645 municípios e as 91 diretorias de ensino com o objetivo de atingir a alfabetização de crianças até os 7 anos de idade. A meta do Alfabetiza Juntos SP é ter 90% de crianças leitoras até 2026. Para isso, a Educação vai enviar material didático aos municípios, formar seus professores e ampliar a aplicação da Avaliação da Fluência Leitura.

Os conteúdos que serão ministrados na formação, bem como os instrumentos pedagógicos oferecidos tem por objetivo desenvolver a prática profissional dos docentes atuantes nos primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental e, consequentemente, melhorar o Índice de Fluência Leitora nos municípios do Estado de São Paulo.

Vale lembrar que em fevereiro deste ano São Carlos foi reconhecida pela Secretaria de Estado da Educação e recebeu o prêmio “Município Destaque na Alfabetização”. A Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Janete Lia foi classificada como umas das 120 melhores escolas do Estado de São Paulo pelo bom desempenho em alfabetização, e recebeu o prêmio “Município Destaque no Crescimento da Alfabetização”.

A Emeb Janete Lia apresentou um Índice de Fluência em Leitura (IFL) de 7,6 considerando uma escala de até 10 pontos possíveis, com a participação de 1.059 alunos (90,4%) dos 1.183 previstos. A média do IFL nas demais escolas municipais de São Carlos foi de 6,3, superior à média do estado que é de 4,8. A Emeb Janete Lia é uma escola de período integral e traz para São Carlos o melhor índice na avaliação somativa realizada no final de 2023 que teve como referência os resultados da Avaliação de Fluência Leitora, teste realizado na rede de ensino com alunos dos segundos anos do Ensino Fundamental.

A Fluência Leitora avalia o desempenho individual dos alunos na leitura e compreensão de textos escritos, visando identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. A atividade prática permite verificar a capacidade dos estudantes no entendimento de palavras, pseudopalavras e textos adequados a sua etapa escolar, levando em consideração sua habilidade, fluidez e ritmo de leitura.

São consideradas leitoras fluentes as crianças que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 pseudopalavras (palavras inventadas ou sem significado) e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

Leia Também