São Carlos registra volume de chuva acima da média para novembro antes do dia 10

Motociclista transita pela chuva em São Carlos - Crédito: SCA

A cidade já ultrapassou a média de chuva esperada para o mês de novembro, que é de 216,87 mm, alcançando até agora um total de 199,75 mm. A marca foi atingida bem antes do previsto, com chuvas intensas registradas nos últimos dias.

Nos primeiros dias do mês, as chuvas foram leves, com registros de 1.2 mm em 01/11 e 3.8 mm em 02/11, mas o volume aumentou significativamente nos dias seguintes. Em 07/11, a precipitação atingiu 66.0 mm, e em 08/11, até as 8h30, foram registrados 49.25 mm.

Essas chuvas intensas contribuíram para alcançar a média mensal de forma antecipada, e meteorologistas alertam para possíveis novos aumentos nos níveis dos rios e riscos de alagamento em áreas mais baixas, caso as chuvas continuem nos próximos dias.

Leia Também