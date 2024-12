São Carlos registra 986 casamentos em 2024

Casamento comunitário realizado em São Carlos - Crédito: divulgação

A Fundação Seade divulgou dados atualizados sobre o número de casamentos no Estado. De acordo com esta pesquisa, em São Carlos foram registrados, entre janeiro e agosto deste ano, 986 casamentos, sendo 967 de pessoas de sexo diferente e 19 de pessoas do mesmo sexo. Em Araraquara foram registrados 862 casamentos, sendo 845 de pessoas de sexo diferente e 17 de pessoas do mesmo sexo.

Na Região Central, que reúne 26 municípios, foram realizados 3.824 casamentos. Deste total, 3.756 foram de uniões com pessoas de sexo diferente e 68 de pessoas do mesmo sexo.

Nos 645 municípios do Estado somados, apenas no mês de agosto, foram realizadas 19.192 uniões civis. E no acumulado dos oito primeiros meses de 2024 foram realizados 143.261 casamentos civis.

Como tendência, observa-se que mulheres se casam mais do que os homens até os 29 anos. Nas faixas seguintes os homens se casam mais, com uma diferença significativa (para mais) dos homens que se casam com mais de 65 anos.

RECUPERAÇÃO PÓS-PANDEMIA- Socióloga e doutora em Sociologia Urbana, Evelyn Postigo afirma que os registros de casamentos civis em São Paulo somaram 143.261 até agosto de 2024, indicando uma recuperação expressiva após os impactos da pandemia. “Mais que um reflexo de normalização social, os números também sugerem uma retomada parcial da dinâmica econômica que influencia decisões de longo prazo, como o casamento”, comenta.

Entre as uniões registradas, 3.058 foram entre pessoas do mesmo sexo. “Esses registros não apenas consolidam avanços na inclusão, mas evidenciam como o casamento civil tem se tornado uma ferramenta de validação social e reconhecimento de direitos, fortalecendo discussões sobre igualdade e cidadania no Brasil contemporâneo. Já as tendências etárias seguem padrões históricos: mulheres predominam até os 29 anos, enquanto acima dos 65 são os homens que lideram, refletindo traços demográficos e culturais estabelecidos”, destaca a socióloga.

Evelyn ressalta que esses dados demonstram que, enquanto certas dinâmicas culturais permanecem consistentes, o casamento continua a espelhar as transformações e os desafios de um cenário social em evolução.

MERCADO DOS CASAMENTOS- A volta da onda de casamentos em grande número tem sido um fator a mais no crescimento da economia no Estado de São Paulo e no Brasil. As uniões civis, cercadas de festas, viagens e outras iniciativas formam um grande mercado que acaba movimentando vários setores. O economista Paulo Cereda explica que o segmento de festas foi um dos que mais sofreu no período da pandemia da Covid-19. “Agora este setor tem retomado sua força e vem com granade onda. As pessoas têm sonhado com casamentos realizados em grandes eventos, com ritual típico, músicos, floristas, alianças, roupas típicas, decoração, damas de honra e até carros antigos. Temos empresas especializadas em casamentos, com salões de festas, buffets, boleiras, com vários setores na gastronomia e também no segmento de turismo, pois a viagem de lua de mel é um momento único na vida, movimentando setores rodoviário e até aeroviário e naval. Isso mudou bastante, tem gerado muitos empregos. Este setor cada vez mais tem movimentando uma cadeira econômica bastante ampla”, destaca Cereda.

