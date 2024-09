São Carlos recebe o Boeing 787 da LATAM pela primeira vez nesta segunda-feira (16)

Boeing 787 - Crédito: divulgação

Uma operação especial foi montada pelo Centro de Manutenção da Latam, em São Carlos, para receber o Boeing 787 Dreamliner, um dos maiores aviões da frota da companhia aérea.

A aeronave que decolou de Santiago, no Chile, está a caminho do aeroporto internacional de São Carlos com previsão de pouso por volta das 14h.

O Grupo LATAM anunciou recentemente que iniciará em um processo de renovação das cabines de 24 aeronaves Boeing 787. O investimento de mais de US$ 360 milhões redesenha completamente o interior das cabines com novos assentos, entretenimento a bordo e melhor design. Do total de aviões que serão renovados, 10 são do modelo Boeing 787-8 (exclusivos para o mercado chileno) e 14 são Boeing 787-9, que operam no Brasil, Chile e Peru. Os primeiros aviões com cabines remodeladas serão os 787-8, que começarão a voar comercialmente no primeiro semestre de 2025.

