São Carlos não recebeu mais doses da vacina contra a varicela

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que ainda não recebeu mais doses da vacina contra a Varicela, principal forma de prevenção da Catapora, doença infecciosa causada pelo vírus Varicela zoster.

De acordo com o Ministério da Saúde o desabastecimento ocorre em virtude de fatores não previsíveis como atraso na entrega do imunizante por parte dos fornecedores e dificuldade de aquisição. Uma compra emergencial foi realizada em final de 2023 por meio da OPAS/OMS, com entregas previstas para os próximos meses.

Simultaneamente, está em curso o processo de aquisição no mercado nacional, com previsão de regularização do estoque para o primeiro semestre de 2025.

De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, o último lote enviado para São Carlos foi em julho e com poucas doses. “Devido a esse desabastecimento o GVE-Araraquara (Grupo de Vigilância Epidemiológica ) passou orientações para que crianças de 1 ano e 3 meses e as de 4 anos sejam imunizadas com a Tetraviral, vacina que protege o sarampo, caxumba, rubéola e varicela. A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) recomenda duas doses da vacina”, explica a diretora, reforçando para que pais ou responsáveis levem seus filhos para receber a imunização.

A vacina Tretaviral está disponível em todas as unidades básicas de saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) de São Carlos, com exceção da UBS São José que está em reforma. O horário de vacinação é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30.

A orientação do GVE é que seja aplicada a Tetraviral em substituição a vacina contra a Varicela