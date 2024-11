São Carlos já possui 87% da sua iluminação em LED - Crédito: divulgação

Representantes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) se reuniram na Prefeitura de São Carlos para avaliar o projeto de iluminação pública a LED na cidade. O balanço apontou que 87% da cidade já tem a modernização da iluminação pública com esta tecnologia, 61,6% da atual etapa e o restante considerando a troca de outros 10.130 pontos de iluminação pública (1/3 da iluminação da cidade), realizada em 2021, quando a CPFL investiu R$ 8 milhões, gerando uma economia ao município de 60% no consumo de energia elétrica.

Já o projeto em andamento terá investimento de R$ 12 milhões. Na atual fase já foram instalados 13.555 pontos de iluminação, o que corresponde a 61,6% das 22 mil lâmpadas previstas. Nos próximos 15 dias serão atendidas as regiões do Santa Felícia, Tortorelli e Arnon de Mello.

A reunião definiu também procedimentos para a conclusão do percentual restante das vias que ainda não receberam iluminação a LED. A previsão é de que até o fim de novembro, a iluminação pública a LED chegue a 16.700 luminárias substituídas, projeto que está sendo executado com 6 equipes da empresa de energia DEODE e outras 7 empresas terceiras, como Águia Branca e Threeforge.

“Um investimento total de R$ 20 milhões fundamental tanto para a segurança pública como para a melhoria da iluminação dos espaços e vias públicas utilizadas pela população. Considerando as duas etapas no total a cidade vai ganhar mais de 30 mil novos pontos de iluminação a LED”, salienta o secretário municipal de Serviços Públicos, Marcelo Targas.



Targas disse, ainda, que já foi aberto um novo processo licitatório para atender os locais que não tem iluminação. “O objetivo é instalar 1.000 pontos de iluminação em novas vias que ainda não possuem o sistema”, finaliza o secretário.

CONDERSUL – A Prefeitura de São Carlos também está instalando nova iluminação com lâmpadas de LED em praças, jardins e canteiros. No total 31 locais foram beneficiadas ou com a troca de lâmpadas ou de todo o sistema de iluminação. O serviço foi realizado após convênio assinado entre o município e o Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo (Condersul), no valor de R$ 4 milhões, com contrapartida do de mais R$ 1 milhão.

Também participaram da reunião de avaliação o secretário de Relações Legislativas e Institucionais, Leonardo Orlando, o Consultor de Relacionamento com o Poder Público, representando a CPFL, Júlio Cesar Oliveira, o diretor do Departamento de Serviços Urbanos, Anderson de Oliveira e o chefe de Manutenção Elétrica, Geyson Grube e o engenheiro eletricista, Cesar Maia.

