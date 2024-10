São Carlos gerou 423 postos de trabalho em setembro

Compartilhar no facebook

31 Out 2024 - 15h28

31 Out 2024 - 15h28 Por Da redação

Fábrica de motos VW - Crédito: divulgação

Durante o mês de setembro deste ano, São Carlos gerou 423 postos de trabalho, diferença entre 3.933 contratações e 3.510 demissões. A indústria puxou a geração de vagas, com saldo de 392, diferença entre 7.784 admissões e 5.948 demissões. A agropecuária admitiu 123 e demitiu 91, gerando 32 postos de trabalho. A construção, em setembro, gerou 26 empregos. O segmento admitiu 123 e desligou 91 trabalhadores.

Em setembro, comércio e serviço decepcionaram na geração de empregos em São Carlos. O comércio eliminou 14 vagas. Esta área admitiu 887 trabalhadores e demitiu 901. Já serviços contratou 1.634 e desligou 1.647, cortando 13 postos de trabalho.

2024 - A economia de São Carlos através dos seus cinco principais setores, gerou, nos primeiros nove meses de 2024, um total de 4.008 empregos formais, que são os que contam com carteira registrada e direitos trabalhistas. Entre janeiro e setembro deste ano, foram admitidos 36.140 trabalhadores e demitidos outros 32.132. O estoque de trabalhadores formais em São Carlos chega a 89.044. Os dados oficiais são do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta quarta-feira, 30 de outubro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A criação de novas vagas no mercado foi liderada pela indústria, responsável por 1.836 novos postos de trabalho. No período analisado, o setor fabril contratou 7.784pessoas e demitiu outras 5.948. Outro setor que também gerou muitas vagas foi serviços, com saldo positivo de 1.749. Entre janeiro e setembro deste ano este segmento admitiu 17.142 e demitiu outros 15.393.

O comércio admitiu 8.117 pessoas e demitiu outras 7.871, com a criação de 246 novos contratos. O setor da construção civil gerou 204 empregos, diferença entre os 2.197 admitidos e os 7.871 demitidos nos primeiros nove meses de 2024. Por fim, o único setor que apresentou saldo negativo no período pesquisado foi o da agropecuária, que fechou 27 vagas. Houve, neste período, 900 admissões e 927 demissões.

