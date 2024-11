Estudantes de São Carlos estão entre os 27 finalistas em concurso de redação sobre clima

Estudantes do ensino médio em sala de aula - Crédito: divulgação

Os 27 alunos finalistas do concurso de redação sobre mudanças climáticas promovido pelo Governo do Estado de São Paulo foram conhecidos nesta segunda-feira (11). Com idades entre 10 e 17 anos, os participantes representam escolas dos municípios de Ribeirão Preto, São Carlos, Taquaritinga, Bragança Paulista, Caieiras, São José do Rio Preto, Carapicuíba, Mogi das Cruzes e Suzano. Eles foram escolhidos entre 340 estudantes selecionados na semifinal. O resultado será divulgado no dia 22 de novembro.

Lançada no Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a iniciativa busca promover a conscientização sobre as mudanças climáticas, incentivando a comunidade escolar a desenvolver projetos e adotar medidas que contribuam para a redução das emissões de gás carbônico e a preservação do planeta.

Para a coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Infaestrutura e Logística (Semil), Maria de Lourdes Rocha Freire, o número de diretorias de ensino, escolas e alunos participantes foi bastante significativo: “No estado, são 91 diretorias e participaram 60. Isso significa 65% do total, um número importante para a primeira edição”, avaliou.

Coordenado pela Semil e pela Secretaria de Educação (Seduc), o concurso “Adapta Escola SP: Mudanças Climáticas e as Ações das Comunidades Escolares do Estado de São Paulo” teve as inscrições abertas em agosto, na volta às aulas do segundo semestre, e contou a participação de estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

A competição foi dividida em três categorias: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (5º ano), Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª à 3ª série). Cada categoria foi composta por equipes de três alunos de uma unidade escolar, com o acompanhamento de um professor orientador.

Foram selecionados para a final os alunos Ana Clara Cassim Centini, Ana Julia Passos dos Santos, Ana Laura Dantas Silva, Anthony Samuel Custódio, Artur Moreira Araújo da Silva, Clarice Alves Pessoa, Felipe Alvez Izidro da Silva, Giovanna Alves Massola, Heitor Fernandes Vieira, Isabela de Araujo Garcia, Jaime José Magazoni, Josefa Layanne Santos Oliveira, Julia Manoela Ribeiro Botura, Kátia Alice Rodrigues Rocha Mendes, Lucas Gabriel Carmo de Oliveira, Manuella Ayumi Senapeschi Aleixo, Maria Eduarda Oliveira Santos, Marina Cecília Pereira, Matheus S. Sabino, Miguel do Carmo Silva, Miguel Salema Maschk Aparecido, Preta Maria Rodrigues Mesquita, Rafael Arthur Nascimento, Samira Alves Pessoa, Solange Nicole Ferreira Brandão, Sophia Oliveira Santos e Stephany Lorraine Almeida do Nascimento.. Na final, eles irão disputar os primeiros, segundos e terceiros lugares, nas três categorias.

As redações abordaram o tema "Mudanças Climáticas" e exploraram aspectos de mitigação e adaptação, com diferentes gêneros textuais para cada categoria: os alunos de 5º ano do Ensino Fundamental produziram textos seguindo a linha "Você sabia que...", enquanto os das outras categorias (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio) criaram textos dissertativos argumentativos. “As redações foram muito boas, destacando as questões gerais mais relevantes sobre as mudanças climáticas e enfatizando a necessidade de medidas locais e de cidadania. Teve redação que citou até o Pearc (Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática), destacou Maria de Lourdes.

Entre os títulos escolhidos destacaram-se: “Desperdício de alimentos e o clima”, “Educação Ambiental para um futuro da humanidade”, “Ação escolar diante das crises climáticas” e “Mudanças climáticas: a urgência de uma ação global”.

Os textos foram avaliados com base em critérios como originalidade, capacidade de comunicação, desenvolvimento do tema e qualidade da escrita.

A final será divulgada no site das secretarias, e a premiação ocorrerá no dia 29 de novembro de 2024, em local a ser definido. Os prêmios serão leitores de livros digitais, tablets e notebooks.

