São Carlos é uma das 34 cidades do Brasil reconhecidas pelo programa “Tree Cities of the World”

Prêmio Tree Cities reconhece as cidades brasileiras que demostram lideranças de manejo de árvores - Crédito: Divulgação

São Carlos foi reconhecida mundialmente pelo programa Tree Cities of the World, entidade internacional que reconhece cidades que se dedicam a manter, gerir e celebrar as árvores e florestas urbanas de forma sustentável. Esse é o terceiro ano consecutivo que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, juntamente com a Secretaria de Serviços Públicos, recebe esse reconhecimento e certificação, sendo que no Brasil somente 34 cidades foram reconhecidas este ano.

São Carlos possui 19 parques florestais urbanos, com uma área total de aproximadamente 286 hectares, são áreas florestadas verdes, protegidas, que tem grande importância ecológica, econômica, social, educacional e ambiental e tem um papel importante na qualidade de vida, lazer, recreação e contemplação da natureza em meio as amplas estruturas urbanizadas, além da proteção da biodiversidade, recarga dos aquíferos, reposição de água para a atmosfera entre outros benefícios.

O reconhecimento pelo programa representa o primeiro passo para alcançar uma visão verde para a cidade. Para receber o reconhecimento, a cidade deve atender a cinco padrões principais: estabelecer responsabilidade, definir regras, saber o que tem, alocar recursos e comemorar conquistas.

Júnior Zanquim, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, destaca que entre as 34 cidades reconhecidas no Brasil, São Carlos é uma delas e possui toda a estrutura para esse reconhecimento.

“O Prêmio Tree Cities reconhece as cidades brasileiras que demostram lideranças de manejo de árvores em áreas urbanas e elenca alguns critérios baseados em estruturas organizacionais de pessoas, políticas públicas voltadas a arborização urbana, eventos comemorativos, plantios, cuidados na remoção, investimentos e no município de São Carlos temos toda essa estrutura e realizamos durante o ano várias ações, com as semanas ambientais, ações em escolas, plantios organizados, recuperação de áreas degradadas junto às nascentes, APP (Área de Preservação Permanente), são ações que foram reconhecidas por esse prêmio. Nós temos 19 parques urbanos identificados na cidade, alguns já com atividades sendo desenvolvidas como o Parque do Bicão, Bosque Cambuí, Parque Ecológico, Bosque Santa Marta, e temos uma perspectiva de trabalhar com um levantamento dos demais parques com um plano de manejo para que possamos ocupa-los da melhor maneira possível”.

Zanquim, ressalta, ainda, o trabalho feito pela secretaria nas escolas municipais com projetos de paisagismo onde são identificadas as áreas verdes e construídas e alocados os melhores locais para o plantio, com as mudas adequadas, contribuindo para a criação de ecossistemas mais saudáveis e resilientes.

“Desenvolvemos vários projetos de paisagismo, principalmente nas escolas municipais, onde identificamos o melhor local, a escolha correta das plantas, evitando assim danos futuros nas estruturas e garantindo a segurança dos alunos e da comunidade escolar”.

O programa Tree Cities of the World é da Arbor Day Foundation é a maior organização sem fins lucrativos do mundo dedicada ao plantio de árvores e da FAO (Food and Agriculture Organization), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.

