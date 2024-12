São Carlos é a 28ª cidade paulista em adeptos da troca de casais

Crédito: divulgação

São Carlos é a vigésima oitava cidade entre as 645 do Estado de São Paulo com maior número de pessoas que são adeptas do swing, troca de casais para sexo. O swing, prática consensual que envolve troca de casais em busca de novas experiências sexuais, está deixando de ser tabu no Brasil. De norte a sul, de grandes capitais a cidades menores, o estilo de vida está ganhando espaço.

Para entender melhor essa revolução comportamental, o aplicativo Ysos, especializado em conectar pessoas interessadas na prática, realizou um levantamento revelador. Com mais de 2 milhões de usuários, o app traçou o perfil dos adeptos em cada estado, revelando os três municípios com maior concentração de "swingueiros".

A maior parte dos swingueiros de São Carlos estão na faixa etária de 25 a 34 anos (44,37%). Em seguida vem a faixa etária de 35 a 44 anos (29,36%). O terceiro grupo com mais adeptos estã na faixa de 18 a 24 anos (I15,47%). Veja maiores detalhes na tabela abaixo.

São Carlos - 28º cidade no ranking paulista de users do app

Faixa etária

18 a 24: 15,47%

25 a 34: 44,37%

35 a 44: 29,36%

45 a 54: 9,07%

55 a 64: 1,50%

65+: 0,23%

Tipo de perfil

Casal Ele/Ela: 65,43%

Homem: 26,13%

Mulher: 7,12%

Outros: 1,32%

Procuram por

Casal ele/ela: 68,78%

Mulher: 43,19%

Homem: 38,02%

Casal ela/ela: 18,65%

Mulher trans: 16,65%

Travesti: 13,93%

Casal ele/ele: 10,53%

Homem Trans: 10,53%

Crossdresser: 8,62%

