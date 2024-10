São-carlenses poderão aproveitar vários feriados prolongados em 2025; confira

SIGA O SCA NO

10 Out 2024 - 07h05 Por Redação

Calendário - Crédito: Pixabay

Após um 2024 com poucas oportunidades de descanso prolongado, o ano de 2025 promete ser um verdadeiro presente para os amantes de feriados. Com seis oportunidades de feriados nacionais prolongados, os brasileiros terão mais tempo livre para relaxar, viajar e aproveitar momentos especiais com a família e amigos.

Diversos feriados nacionais cairão em dias que permitem a criação de longos finais de semana, como quintas, sextas e segundas-feiras.

Veja abaixo o calendário completo de feriados nacionais em 2025 e as possibilidade de feriado emendado:

1º de janeiro (quarta-feira) - Ano Novo 2025 – Confraternização Universal (feriado nacional)

3 de março (segunda-feira), 4 de março (terça-feira) e 5 de março (quarta-feira) - Carnaval 2025 (ponto facultativo)

18 de abril (sexta-feira) - Sexta-feira Santa (feriado nacional)

20 de abril (domingo) - Páscoa

21 de abril (segunda-feira) - Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio (quinta-feira) - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

19 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi 2025 (feriado municipal)

09 de julho (quarta-feira) - Revolução Constitucionalista (feriado estadual)

15 de agosto (sexta-feira) - Nossa Senhora da Babilônia (feriado municipal)

7 de setembro (domingo) - Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro (domingo) - Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

2 de novembro (domingo) - Finados (feriado nacional)

4 de novembro (terça-feira) - Aniversário de São Carlos (feriado municipal)

15 de novembro - Sábado - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro (quinta-feira) - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado estadual)

24 de dezembro (quarta-feira) - Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro - Quinta-feira - Natal (feriado nacional)

31 de dezembro - Quarta-feira - Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h) e dia 1º de janeiro de 2026 cai em uma quinta, começando o novo ano com feriado emendado na sexta-feira

