São-carlenses lotam lotéricas em busca do prêmio de R$ 600 milhões

Nesta terça-feira, dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, a Caixa Econômica Federal faz o tradicional sorteio da “Mega da Virada”. O prêmio este ano, está estimado no montante de R$ 600 milhões. O sorteio não acumula, ou seja, se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio vai para os acertadores de 5 e assim sucessivamente.

Superintendente da Caixa, Ederson Negri, explica que o prêmio não acumula. Caso não haja ganhador na faixa principal com acerto de seis números, a Caixa dividirá o valor entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números.

Sim, a Mega da Virada continua em comercialização até esta terça-feira, 31 de dezembro. As lotéricas estarão abertas até às 18h. Realmente gera muita procura, muita expectativa, né, desse grande prêmio do último dia do ano. Dia 31 de dezembro, então a gente tem o sorteio. E a estimativa atual é de R$ 600 milhões, pode ser superada porque o prêmio eventualmente sobe pelo volume de vendas.

“Como muita gente aposta na Mega da Virada, pode ter, sim, a elevação do prêmio, ano passado aconteceu. E a gente tem a expectativa de ser realmente um prêmio recorde. R$ 600 milhões é muita grana. E o sorteio acontece como tradicionalmente, no dia 31 de dezembro. Caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na poupança, só para você ter uma ideia, vai receber cerca de R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. É algo realmente vultuoso”, explica Negri.



Durante todo o dia de ontem os são-carlenses lotaram as casas lotérica para fazer seus jogos. Segundo uma funcionária da Lotérica Mega Sorte que não quis se identificar, no Jardim Bandeirantes, o movimento foi, até agora, o maior do ano. “Nunca trabalhamos tanto. É muita gente procurando a lotérica correndo atrás do sonho de ganhar os R$ 600 milhões”, destacou ela.

Sonhos

Uma premiação dessa magnitude deixa todo mundo sonhando alto. Mas você já parou para pensar o que seria possível comprar ou fazer em Maringá com todo esse dinheiro? Confira.

Imóveis

Quem nunca sonhou em viver em um ambiente repleto de conforto? Com o prêmio de R$ 600 milhões da Mega da Virada, seria possível adquirir 157 apartamentos de luxo. Um exemplo é o Royal Garden, considerado um dos primeiros edifícios de alto padrão em Maringá, localizado na Avenida Tiradentes, com preço médio de R$ 3,8 milhões por unidade. Com esse valor, o ganhador poderia comprar 157 imóveis desse porte.

Com esse valor, é possível adquirir ilhas paradisíacas em diversas partes do mundo, muitas delas com mansões já construídas. No Brasil, por exemplo, há várias opções disponíveis, com preços que variam de R$ 4,8 milhões a R$ 100 milhões, em destinos como Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Mangaratiba (RJ), Ubatuba (SP) e Morro de São Paulo (BA).

Carrões de luxo



Se o premiado for um entusiasta de automóveis, poderá escolher entre alguns dos carros mais exclusivos e caros do mundo para adicionar à sua garagem. Entre as opções, está o Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, avaliado em US$ 30 milhões (cerca de R$ 184,9 milhões), ou o Pagani Huayra Imola, que custa US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 36,9 milhões).



60 mil iPhones 16



Com o prêmio de R$ 600 milhões da Mega-Sena, o felizardo poderia adquirir 60.000 unidades do iPhone 16, considerando um preço médio de R$ 10.000 por aparelho, caso pagasse à vista, sem qualquer desconto.

Informações da Caixa Econômica

De acordo com a Caixa, considerando todas as faixas de premiação da Mega da Virada, a premiação total aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão. O banco calcula que se um apostador ganhar todo o prêmio e aplicar na poupança, receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. O dinheiro total do prêmio permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil em cada diária.

O ganhador do prêmio principal pode também comprar aproximadamente 1.430 carros superesportivos de R$ 420 mil. O valor mínimo da aposta é de R$5,00 e o jogo pode ser feito pela internet e pelas lotéricas até às 19h do dia 31 de dezembro.

“Até o dia da premiação, não vai ser um problema achar a lotérica aberta, porque é um dia que realmente as nossas lotéricas são muito procuradas. Então até 31 de dezembro, podem procurar uma lotérica da Caixa para fazer uma aposta, uma fezinha”, afirma Ederson Negri.

São-carlenses falam como usariam a bolada

Para o designer Carlos Souza, o dinheiro seria útil para comprar uma casa. “Cara, se eu ganhasse, eu acho que eu separaria um dinheiro, compraria umas casas, colocaria en investimento, ajudaria minha família, né, quem está perto de mim. E, sei lá, passarem um ano viajando, estudando, aprendendo a língua, aprendendo outras coisas e depois voltaria, viver mais na normalidade de um rico que, pra mim, ainda é distante”, afirma.

Mega da Virada de 2024 vai sortear o maior prêmio da história: R$ 600 milhões — Foto Joédson Alves/Agência Brasil



Ajudar ao próximo

O pedreiro Agnaldo Célio da Silva, afirma que além de viajar usaria o dinheiro para ajudar algumas pessoas. “Ah, eu ia ajudar outras pessoas que precisam, né? E comprar uma casa boa pra mim, uma terrinha, entendeu? Viajar bastante. Ia só me ver na estrada viajando”, diz

O motorista profissional Willyan de Souza Pochetino afirma que caso ganhe o grande prêmio, investirá R$ 500 milhões para ele e toda a grande família ter uma excelente qualidade de vida e o restante, ou seja, R$ 100 milhões, utilizaria para criar uma instituição para ajudar crianças órfãs a ter uma vida melhor e esperança de um futuro. “Se eu ganhar tudo isso, este dinheiro não é meu, mas um presente de Deus! Então, como tenho muita fé, acredito que parte desta bolada eu deva ajudar as pessoas que mais necessitam, explica ele.

Estúdio fotográfico



Para a fotógrafa Patrícia Moraes, os sonhos são muitos, mas investiria principalmente na própria carreira. “Eu ia agradecer ao Senhor por uma bênção dessa. E bom, eu investiria em tirar minha carteira, comprar meu carro. comprar moto paro meu pai, fazer uma viagem família juntos. E eu tenho sempre um sonho, como fotografia profissional, ter o meu estúdio, né? Então eu preciso de um estúdio logo, que é uma das coisas que eu coloco como uma meta, um foco de conquistar. Então o meu estúdio, abriria meu estúdio e compraria mais alguns equipamentos. Eu também ajudaria minhas tias em compras, tem duas dias que elas precisariam bastante e iam ficar muito gratas. A gente sempre ajuda quando consegue”, ressalta.

Time de futebol

Já Claudinho de Lima Pereira afirma que criaria um time de futebol investindo cerca de R$ 50 milhões. “Se eu ganhar R$ 600 milhões, R$ 50 não farão tanta falta assim para eu ter uma ótima vida. Então, faria este investimento para São Carlos ter um time na Série A do Campeonato Paulista e quem sabe um dia chegar ao Brasileirão. Se Mirassol pode, porque São Carlos não pode?”, indaga ele.

Como jogar na Mega da Virada

As vendas das cartelas especiais da Mega da Virada começaram em 11 de novembro e vão até esta terça-feira, 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas nos diversos canais das Loterias Caixa, como as mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias Caixa, o app Loterias Caixa (disponível para iOS e Android) e o Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas do banco. Além disso, as apostas simples, que consistem em seis números, custam R$ 5. Dessa forma, os jogadores têm várias opções para tentar a sorte e conquistar o prêmio milionário.

A Caixa adianta que, se não houver ganhadores na faixa principal, ou seja, com acerto das seis dezenas, o prêmio de R$ 600 milhões será dividido entre os acertadores da segunda faixa (de cinco números), e assim por diante.

