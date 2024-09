São Carlense será empossado como imortal na ABRASCI

A Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI) tem a honra de anunciar a posse do mais novo membro acadêmico, Dr. h. c. mult. Rafael Ruiz Zafalon de Paula, que será empossado no dia 18 de outubro de 2024. A cerimônia ocorrerá no Congresso Nacional, a partir das 15 horas (horário de Brasília).



O Sâo Carlense, Rafael Zafalon será o novo ocupante da Cadeira nº 5 do Colegiado de Ciências Exatas, sucedendo o notável Engenheiro e Arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, ícone da engenharia e arquitetura brasileira. Esse reconhecimento destaca as contribuições de Zafalon nos campos da ciência e da cultura, nacional e internacionalmente.

Fundada em 1910, a ABRASCI é uma das mais antigas e prestigiadas instituições culturais do país. A Academia é dedicada à valorização e divulgação dos valores morais e intelectuais que contribuem para o progresso do Brasil, bem como à preservação das tradições culturais e históricas da nação. Este evento marcará a entrega do prestigiado Colar de Honra ao Mérito Acadêmico e a investidura de um novo Acadêmico Imortal.



Durante a cerimônia, Rafael Zafalon será oficialmente reconhecido como "imortal" da ABRASCI, vestindo o tradicional Fardão de Acadêmico, símbolo da distinção máxima conferida pela Academia.



Informações:



Traje = Passeio Completo

Local = Palácio do Congresso Nacional - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, 70160-900

Data = 18 de outubro de 2024

Horário = 15h (UTC-3) - Horário de Brasília