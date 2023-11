São-Carlense recebe prêmio internacional do Grupo de Observações da Terra (GEO)

O São-Carlense Igor Ogashawara recebeu na noite de ontem (dia 8 de novembro de 2023) na Cidade do Cabo, na África do Sul o prêmio individual de “Líder Emergente” do Group on Earth Observations (GEO), em português Grupo de Observações da Terra.

O brasileiro foi nomeado principalmente pela sua atuação dentro do GEO AquaWatch – iniciativa dentro do GEO que visa desenvolver e construir uma comunidade para a utilização de dados de observação da Terra para o monitoramento da qualidade de água. Igor é membro do corpo de gestão do GEO AquaWatch, onde também é o diretor do Nódulo Temático de Calibração e Validação e o co-fundador e Chairman da Sociedade de Pesquisadores Jovens do AquaWatch.

Também contribuiu para a escolha o fato de Igor também co-liderar o Grupo de Trabalho de Sensoriamento Remoto Aquático do Global Lake Ecological Observatory Network (GLEON) - em português Rede Global de Observatórios Ecológicos em Lagos. Além de ser membro do Grupo de Trabalho de Jovens Limnólogos da Associação Brasileira de Limnologia (ABLimno) e do também do Grupo de Trabalho em Observação da Terra do World Water Quality Alliance (WWQA) - em português Aliança Mundial para a Qualidade de Água.

O GEO é uma parceria intergovernamental que conta atualmente com 104 países, a Comissão Europeia e 115 organismos internacionais e que busca garantir observações sustentadas e abrangentes da Terra, por meio do aprimoramento e da valorização dos sistemas existentes de observação da Terra.

A participação no GEO é aberta a todos os Estados-membros das Nações Unidas e à Comissão Europeia. Foi criado há 20 anos atendendo à necessidade sentida de ter que existir uma maior cooperação internacional na plena exploração do potencial dos dados de observação da Terra para uma tomada de decisão informada.

A organização vislumbra um futuro onde as decisões e ações para o benefício da humanidade são informadas por observações coordenadas, abrangentes e sustentadas da Terra. O Brasil participa do GEO desde o lançamento dessa parceria intergovernamental, na Cúpula de Observação da Terra, em Washington, em junho de 2003.

O GEO alicerça-se numa rede global única que conecta instituições governamentais, instituições acadêmicas e de investigação, fornecedoras de dados, empresas, engenheiros, cientistas e especialistas para criar soluções inovadoras para desafios globais num contexto de crescimento exponencial de dados, desenvolvimento humano e mudanças climáticas que transcendem as fronteiras territoriais e disciplinares.

A colaboração global sem precedentes de especialistas ajuda a identificar lacunas e reduzir a duplicação de esforços nas áreas de desenvolvimento sustentável e gestão ambiental.

Quem é Igor Ogashawara?

Igor é natural da cidade de São Carlos, no interior do estado de São Paulo onde iniciou sua jornada científica ainda durante o ensino médio quando realizou projetos de pesquisa e participou de eventos nacionais e internacionais de ciência jovem.

Mudou-se para Rio Claro onde cursou o curso de Bacharelado em Geografia com ênfase em Análise Ambiental e Geoprocessamento na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) onde teve seu primeiro contato com dados de observaçao da Terra.

Fez seu mestrado em Sensoriamento Remoto na cidade de São José dos Campos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) onde se especializou no uso de dados de observação da Terra para o monitoramento da qualide de água.

Foi para os Estados Unidos onde realizaou seu doutorado em Ciências da Terra Aplicada na Indiana University e foi co-editor do livro entitulado ‘Remote Sensing and Bio-optical Modeling of Inland Waters’ – em português, Sensoriamento Remoto e Modelagem Bio-ótica em Águas Interiores.

Atualmente é pesquisador de pós-doutorado no Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries em Berlim, Alemanha – em português Instituto Leibniz de Ecologia Aquática e Pesca em Águas Interiores.

