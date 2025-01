São-carlense é eleita representante de pais de alunos no Conselho Estadual do Fundeb 2025-2028

Andréia Rosa conquistou uma das vagas de titular representando os pais de alunos - Crédito: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo finalizou o processo eleitoral para o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS/Fundeb) no quadriênio 2025-2028. Com o objetivo de promover uma gestão mais participativa e transparente, as vagas foram destinadas a organizações da sociedade civil, pais de alunos da educação básica e estudantes da rede pública, conforme a Lei federal nº 14.113, de 2020.

A participação da sociedade civil é fundamental para assegurar a eficiência e a legitimidade das políticas públicas educacionais. O controle cidadão permite que a população influencie diretamente a formulação, execução e avaliação dessas políticas, atendendo às reais necessidades da comunidade. Essa interação promove um ambiente de corresponsabilidade entre governo e sociedade, fortalecendo a democracia e criando uma cultura de gestão pública mais inclusiva.

Entre os eleitos, está a são-carlense Andréia Rosa, que conquistou uma das vagas de titular representando os pais de alunos. A eleição, realizada entre os dias 16 e 18 de dezembro de 2024, contou com a participação de cinco candidatos para apenas duas vagas.

A eleição de Andréia para o CACS/Fundeb representa um passo importante para a ampliação da voz da comunidade na gestão do fundo educacional. A sua participação promete trazer uma perspectiva valiosa à discussão sobre as políticas educacionais em São Paulo, reforçando o compromisso com uma educação pública de qualidade e com a transparência na administração dos recursos.

“Muitas vezes, ouvimos reclamações sobre o sistema educacional. As pessoas falam sobre a qualidade das escolas, a falta de recursos e as dificuldades enfrentadas por nossos filhos. Mas, o que precisamos entender é que, para provocar mudanças reais, não basta apenas reclamar. Precisamos nos envolver, nos informar e participar”, disse. “Acredito que cada um de nós tem um papel fundamental nessa transformação. Quando discutimos e colaboramos, conseguimos entender melhor as dificuldades e as oportunidades que enfrentamos. A participação não é apenas um dever, mas uma chance de sermos protagonistas na educação dos nossos filhos”, conclui Andréia, que possui 2 filhos estudando em escola estadual de São Carlos.

Importante ressaltar que São Carlos está representado neste importante conselho, que acompanha e orienta todo o investimento paulista na educação.

