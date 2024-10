Santuário da Babilônia terá programação especial neste sábado (12)

A Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida 2024 será celebrada no Santuário da Babilônia, sob a organização do padre Everton Luis Luchesi. A festa, que homenageia a Padroeira do Brasil, contará com diversas atividades religiosas, incluindo missas e procissões.

Programação de Destaque:

Dia 12 de outubro (Dia da Padroeira do Brasil) 6h: Missa 8h: Terço cantado pelas Comunidades Neocatecumenais 9h20: Procissão dos andores 10h: Missa campal da Novena Almoço na Costelaria Babilônia com praça de alimentação completa e show ao vivo 16h: Missa 19h: Missa de encerramento

Dia 13 de outubro:

Missas às 10h e 17h com praça de alimentação completa.

O evento promete reunir fiéis da região para celebrar e homenagear Nossa Senhora Aparecida, em um ambiente de devoção e confraternização.