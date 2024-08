Santa Casa recebe visita do Sindicato Rural para apresentação de quarto reformado na Maternidade

Crédito: Divulgação

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valerio Morillas Junior, acompanhado da coordenadora de enfermagem da Maternidade, Eliane Sansão, da gerente de relações institucionais, Ariellen Guimarães, e do mesário Omar Casale, recebeu o presidente do Sindicato Rural, Olinto Fabbri Petrille, a representante do sindicato e do SPA (Sistema de Promoção Assistencial à Saúde), Sofia Belucci, e o assessor de imprensa, Celso Lopes, para uma visita à Maternidade da instituição.

O motivo da visita foi a apresentação da reforma concluída de um dos quartos da Maternidade, que foi financiada pelo Sindicato Rural. Durante o encontro, os representantes puderam conferir as melhorias implementadas e discutir a importância de parcerias como esta para o atendimento à população.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio, destacou a relevância dessa parceria. “É sempre gratificante ver como as colaborações da comunidade fortalecem nossa missão de oferecer um atendimento humanizado e de qualidade. A reforma desse quarto é um exemplo claro de como parcerias bem-sucedidas podem impactar positivamente o cuidado com as mães e os bebês atendidos em nossa instituição. Agradecemos ao sindicato por essa importante contribuição.”

O presidente do Sindicato Rural também comentou sobre a satisfação de colaborar com a Santa Casa. “Contribuir com a instituição, especialmente em uma área tão sensível como a Maternidade, é motivo de grande orgulho para nós. Ver o resultado dessa reforma e saber que estamos ajudando a oferecer mais conforto para as famílias atendidas nos motiva a continuar colaborando com ações como esta.”

