Santa Casa recebe doações de produtos de higiene

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos recebeu, nesta terça-feira, 2, uma doação de produtos de higiene dos alunos do curso de Nutrição da Unicep (Centro Universitário Central Paulista). A ação solidária resultou na doação de 128 pacotes de absorventes, 139 pastas de dente e 2 sabonetes, que serão destinados à Maternidade Dona Francisca Cintra Silva.

Os produtos foram recebidos pela Gerente de Relações Institucionais da Santa Casa, Ariellen Guimarães e pela Coordenadora de Captação de Recursos da instituição, Andréia Lourenço. Ambas destacaram a importância da contribuição para a melhoria das condições de atendimento e bem-estar das pacientes da maternidade.

Segundo a coordenadora do curso de nutrição da Unicep, Valéria Cristina Schneider, o empenho e dedicação dos alunos foram fundamentais para tornar possível a contribuição significativa. "Esta iniciativa reflete o compromisso da nossa comunidade acadêmica com o bem-estar da população. Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados e orgulhosos pelo exemplo de solidariedade e responsabilidade social demonstrado pelos nossos alunos e pela Unicep."

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, a doação reflete o compromisso dos alunos da Unicep em promover ações sociais e contribuir para melhores condições de higiene e conforto para nossas pacientes. "Agradecemos imensamente aos alunos e à Unicep por essa iniciativa solidária. Gestos como esse demonstram o comprometimento da comunidade acadêmica com o bem-estar da nossa população e fortalecem os laços entre a Santa Casa e a sociedade. Nosso compromisso é sempre oferecer um atendimento de qualidade e humanizado, e doações como essa nos ajudam a seguir em frente com nossa missão. Em nome de toda a equipe da Santa Casa de São Carlos, nosso muito obrigado."

Para mais informações sobre doações entre em contato pelos fones: (16) 3509-1270 ou Whatsapp: (16) 992309294.

