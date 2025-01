Santa Casa recebe doação de 15 laptops da Amdocs Brasil

A doação integra as iniciativas de responsabilidade social da Amdocs, que busca devolver à sociedade parte do valor gerado por suas atividades. “Esperamos que essa doação seja muito proveitosa para a Santa Casa, ajudando até mesmo a salvar vidas e contribuindo de forma significativa para a instituição. Temos muito orgulho de fortalecer essa parceria com a região de São Carlos, onde estamos presentes há 12 anos”, destacou Ortega.

O diretor financeiro e administrativo da Santa Casa agradeceu o gesto da empresa e ressaltou seu impacto. “A parceria com a Amdocs demonstra como iniciativas responsáveis podem transformar a sociedade. Esses computadores vão otimizar nossos processos internos, especialmente em áreas que demandam precisão e rapidez, garantindo um atendimento ainda mais qualificado aos nossos pacientes", afirmou Danilo Carvalho Oliveira.

O gerente de Tecnologia da Informação, Lucas Marini, detalhou o uso dos laptops. “Os equipamentos serão incorporados ao projeto Beira Leito, permitindo que os profissionais de saúde realizem prescrições e registros diretamente ao lado do paciente. Isso não apenas aumenta a eficiência dos processos, mas também minimiza erros e reforça a segurança no atendimento. A modernização do parque tecnológico da Santa Casa é fundamental para assegurarmos agilidade e precisão em nossas operações diárias.”

Nesta quarta-feira (22), a Santa Casa de São Carlos recebeu a doação de 15 laptops da Amdocs Brasil Ltda., como parte do programa de doações da multinacional israelense. A entrega foi realizada por Ricardo Santana Ortega, diretor do Centro de Desenvolvimento da Amdocs São Carlos, acompanhado de Leandro da Silva Ferreira, analista de suporte sênior, e Fábio Luís Silva, administrador de banco de dados. Eles foram recebidos por Danilo Carvalho Oliveira, diretor financeiro e administrativo da Santa Casa, representando o provedor Antonio Valério Morillas Junior, além do vice-diretor técnico, Dr. Flávio Guimarães, da gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães, e do gerente de Tecnologia da Informação, Lucas Marini.