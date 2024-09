Santa Casa realiza roda de conversa com acompanhantes de pacientes em alusão ao Setembro Amarelo

A Santa Casa de São Carlos realiza semanalmente uma roda de conversa em apoio aos acompanhantes dos pacientes internados. Na quarta-feira, 11, o encontro foi especial, em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à valorização da vida. A atividade, que nor - Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos realiza semanalmente uma roda de conversa em apoio aos acompanhantes dos pacientes internados. Na quarta-feira, 11, o encontro foi especial, em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à valorização da vida. A atividade, que normalmente conta com a presença de pacientes, psicólogos e estagiários de gerontologia da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), ganhou um enfoque ainda maior na saúde mental, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para que os participantes pudessem expressar suas emoções e trocar experiências. O evento contou também com a participação da Central de Relacionamento da instituição, que reforçou seu papel de escuta ativa e apoio à comunidade hospitalar.

A coordenadora do Centro Integrado de Humanização (CIH), Juliana Tedesco, destacou a importância de momentos como esse. "O Setembro Amarelo nos lembra da necessidade de falar sobre saúde mental, e este é um tema que deve ser tratado não apenas neste mês, mas sempre que houver uma necessidade emocional. Nosso objetivo com essas rodas de conversa é fortalecer o acolhimento e promover a escuta ativa, para que todos se sintam ouvidos e cuidados. A saúde mental é parte fundamental do processo de cura", afirmou.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, ressaltou o compromisso da instituição em promover ações que vão além do cuidado físico dos pacientes. "A Santa Casa está comprometida com a humanização no atendimento e com o cuidado integral de nossos pacientes. A roda de conversa é um exemplo desse trabalho, que envolve não apenas os profissionais de saúde, mas também o suporte emocional e psicológico, essenciais para uma recuperação completa", disse.

