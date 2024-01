Santa Casa realiza programação alusiva à Campanha Janeiro Branco

No intuito de marcar o mês, o Centro Integrado de Humanização realizará palestras ao longo da semana - Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos está promovendo uma programação especial em alusão à Campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização da saúde mental e emocional. Por meio do Centro Integrado de Humanização, a instituição destaca o papel crucial da Psicologia Organizacional, oferecendo acolhimento e apoio psicológico aos colaboradores do hospital.

No intuito de marcar o mês, o Centro Integrado de Humanização realizará palestras ao longo da semana, além de atividades especiais. A psicóloga organizacional, Fabiana Franco, mencionou que as palestras serão abertas à participação da comunidade, mas é necessário realizar inscrição nas datas indicadas no cronograma, inclusive para os funcionários, visando à organização, pois os lugares são limitados. Certificados de participação serão emitidos mediante solicitação.

A coordenadora do Centro Integrado de Humanização, Juliana Fernandes Tedesco, destaca que o objetivo dessas ações é proporcionar atendimento de excelência e cuidar daqueles que dedicam seus esforços aos pacientes da Santa Casa. “Temos projetos em andamento que buscam liberar os funcionários de suas funções para atividades que promovam o equilíbrio mental, o cuidado do corpo e o fortalecimento de boas relações, além de orientar sobre onde buscar ajuda em momentos de necessidade”, destacou.

A programação terá início em 26 de janeiro, às 15 horas, na Sala 04 do IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa) da Santa Casa, com a palestra "As fantasias e as idealizações em nossos relacionamentos", ministrada pelos psicólogos Bruno Burin e Joelma Burin. Inscrições para a palestra devem ser feitas até 25 de janeiro.

No dia 29, das 11h às 13h, na entrada do refeitório, profissionais da área da beleza darão dicas de auto maquiagem e cuidados com a pele, sem necessidade de inscrição. Às 15h30, na Sala 04 do IEP, o cardiologista Bruno Brait palestrará sobre a prática da atividade física: "bem estar para a mente e o coração". Inscrições até 28 de janeiro.

Em 30 de janeiro, às 15 horas, na Sala 04 do IEP, a psicóloga Ana Carolina M Gonçalves Gini abordará o tema "Janeiro Branco promovendo o manejo da ansiedade e do estresse em profissionais da saúde", com inscrições até 29 de janeiro.

Finalizando, em 31 de janeiro, na Sala 4 do IEP, haverá palestras às 11h e 20h com a psicóloga Juliane Bravo, discutindo "A saúde mental das crianças e adolescentes – os desafios da relação parental". Inscrições até 30 de janeiro.

