Santa Casa realiza palestra sobre valorização da vida com Bruno Bolishark durante a Semana de Humanização

A Santa Casa de São Carlos promoveu a palestra 'A Arte de Viver e Conviver', conduzida pelo palestrante Bruno Bolishark. O evento fez parte da programação da XIII Semana de Humanização, organizada pelo Centro Integrado de Humanização (CIH) da instituição, em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à valorização da vida e à conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental.

A palestra, que atraiu grande público, foi um sucesso, contando com a presença do provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior; da coordenadora do grupo de voluntárias da Maternidade, Nilce Morillas; da coordenadora do grupo de voluntárias da Santa Casa, Mariângela Pucci; do presidente da Comissão Municipal de Saúde e vereador Lucão Fernandes; além de colaboradores da Santa Casa e membros da comunidade.

Bruno Bolishark destacou a importância de eventos como esse para fomentar o diálogo sobre saúde mental e promover um ambiente mais acolhedor e empático. “A humanização é um tema essencial, especialmente quando falamos de saúde mental. Vivemos tempos desafiadores, e é crucial que as pessoas se sintam apoiadas e valorizadas. Fico honrado em participar dessa iniciativa da Santa Casa, que reafirma seu compromisso com a vida e o bem-estar de todos”, afirmou o palestrante.

Juliana Tedesco, coordenadora do Centro Integrado de Humanização, ressaltou a relevância da palestra para a instituição e a comunidade. “A Semana de Humanização é um momento de reflexão e troca de experiências. A presença do Bruno trouxe uma abordagem inspiradora sobre como podemos, juntos, construir um ambiente mais humano e acolhedor. Ver a participação ativa de nossos colaboradores e da comunidade é um sinal de que estamos no caminho certo”, destacou Juliana.

O provedor da Santa Casa, também celebrou o sucesso do evento e agradeceu a participação de todos. “Promover ações que valorizam a vida e o cuidado com a saúde mental é uma prioridade para nós. A palestra do Bruno Bolishark reforça a nossa missão de humanizar o atendimento e criar uma rede de apoio para todos que passam por aqui. A presença expressiva de colaboradores, voluntários e da comunidade é prova do quanto essa causa é importante para todos nós”, finalizou Morillas Junior.

