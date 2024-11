Santa Casa realiza mais uma captação de órgãos; doador é um homem de 44 anos

Santa Casa realiza mais uma captação de órgãos - Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou, no domingo (3), a captação de fígado, rins e córneas de um homem de 44 anos. Pelo menos cinco pessoas devem ser beneficiadas com os órgãos. Em 2024, já foram realizadas nove captações no hospital.

Após a morte encefálica do paciente ser constatada no sábado (2), a família autorizou o procedimento. A captação do fígado foi realizada por uma equipe especializada de Sorocaba; a dos rins pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto; e a das córneas pela Santa Casa de São Carlos.

O coordenador e membro da CIHDOTT, Tiago Clezer, explicou a importância de as pessoas conversarem e manifestarem para suas famílias o desejo de serem doadoras, pois muitas outras vidas podem ser salvas. “A decisão de doar é da família, por isso é essencial que eles saibam da sua vontade. Esse simples gesto pode ajudar a salvar vidas, trazendo esperança e saúde a quem mais precisa. Converse com sua família e compartilhe esse desejo”, disse.

FILA PARA TRANSPLANTE NO BRASIL

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde, divulgados nesta segunda-feira (4), 75.110 pessoas aguardam por transplante no Brasil.

