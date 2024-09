Santa Casa realiza atividades do Setembro Amarelo com foco na valorização da vida

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos, por meio do Centro Integrado de Humanização (CIH), está promovendo uma série de atividades em virtude do Setembro Amarelo, campanha nacional de conscientização e valorização à vida. Neste ano, a abordagem adotada pela instituição traz o tema “A experiência do viver”, com o objetivo de incentivar a reflexão sobre a importância da vida, destacando as emoções positivas e a capacidade de enfrentar os desafios cotidianos.

As ações, lideradas pela equipe de psicologia, serão realizadas de forma itinerante nos locais de trabalho, promovendo conversas diretas com os colaboradores da Santa Casa sobre o tema "humor". O intuito é estimular o autoconhecimento e incentivar a adoção de estratégias que aprimorem a comunicação e as relações interpessoais dentro das equipes. "A valorização da vida passa pelo cuidado com as nossas emoções. Compreender nossos sentimentos e promover o diálogo sobre eles são passos essenciais para o bem-estar coletivo. As ações que estamos desenvolvendo vão ao encontro desse propósito", afirma Juliana Tedesco, Coordenadora do CIH.

Como parte da estratégia, serão distribuídos panfletos informativos sobre o humor, além de fitas coloridas para que os colaboradores reflitam sobre suas emoções no momento. Essa iniciativa visa não apenas sensibilizar os participantes, mas também incentivar o debate sobre a saúde mental no ambiente de trabalho.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, reforça a importância de ações como essa para a instituição: "Nosso compromisso vai além do atendimento hospitalar. Estamos dedicados a cuidar também do bem-estar dos nossos colaboradores, promovendo um ambiente saudável, onde todos possam refletir e compartilhar suas emoções de forma aberta e respeitosa."

