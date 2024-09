Santa Casa realiza 1ª cirurgia pelo SUS para prevenir sangramento em gestante com acretismo placentário

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos deu um passo significativo no cuidado à saúde da mulher ao realizar, pela primeira vez, uma cirurgia de alta complexidade para tratar acretismo placentário pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento, que envolveu equipes de ginecologia, urologia, cirurgia vascular, anestesiologia e pediatria, representa um avanço importante no atendimento de casos graves na região.

A paciente Elen Iazolli, de 37 anos, foi submetida ao procedimento no dia 28 de agosto, devido a uma condição rara chamada acretismo placentário. Esta condição ocorre quando a placenta se adere de forma anormal ao útero, invadindo não apenas o endométrio, mas também outras camadas e, em casos mais graves, órgãos adjacentes, como a bexiga e o intestino. Essa invasão aumenta significativamente o risco de hemorragias graves durante o parto.

"O principal risco é o sangramento, uma vez que os vasos uterinos são muito calibrosos, e a hemorragia pode ser intensa. Reduzir esse sangramento foi uma das principais preocupações durante a cirurgia. Por isso, reunimos uma equipe multidisciplinar altamente qualificada para realizar o procedimento com segurança. Graças a esse esforço, a cirurgia foi um sucesso", explicou a coordenadora de ginecologia e obstetrícia da Santa Casa, Bruna Parreira.

A médica destacou ainda a relevância de ter uma equipe preparada para lidar com essa condição, que está se tornando mais comum devido ao aumento do número de cesáreas no Brasil. "O crescimento das cesáreas tem contribuído para o aumento dos casos de acretismo placentário. A possibilidade de resolver esses casos aqui em São Carlos, sem necessidade de transferir as pacientes para outros municípios, proporciona mais segurança tanto para nós, profissionais, quanto para as gestantes, que podem dar à luz com tranquilidade perto de suas casas", ressaltou.

Para a paciente Elen, que agora está junto com sua terceira filha, Isabeli, a experiência foi desafiadora, mas o apoio da equipe médica fez toda a diferença. "No começo, foi muito difícil, mas a equipe da Santa Casa foi incrível. Os médicos foram verdadeiros anjos na minha vida. A cirurgia foi um sucesso, e agora estou aqui com minha filha", disse Elen.

"Gratidão é o que sinto. Primeiro, sou grata a Deus, depois aos médicos, que fizeram o impossível para que tudo desse certo, e também à minha família, especialmente ao meu marido, que esteve ao meu lado o tempo todo. É como se tivesse nascido novamente, felizmente tudo ocorreu bem", concluiu Elen.

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valerio Morillas Jr., celebrou a realização do procedimento: "O sucesso desse procedimento demonstra nosso compromisso com a excelência e a capacidade de enfrentar desafios complexos. Agradecemos a todos os profissionais envolvidos e à paciente pela confiança", disse.

