Santa Casa promove Sipat com foco na saúde mental e na qualidade de vida

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos finalizou a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat) 2024, com uma programação voltada à promoção da saúde mental e da qualidade de vida dos colaboradores. O evento contou com palestras, atividades interativas e momentos de descontração, visando conscientizar os funcionários sobre a importância do bem-estar e da segurança no ambiente de trabalho.

A psicóloga Fabiana Aparecida Franco abriu o evento com a palestra "Como Promover Saúde Mental", abordando estratégias para manter o equilíbrio emocional no dia a dia e a importância do autocuidado. Além disso, a profissional também conduziu uma roda de conversa sobre "Saúde Mental e Segurança no Trabalho", onde os participantes puderam compartilhar suas experiências e discutir soluções para os desafios enfrentados.

A saúde física foi tema de destaque na palestra ministrada pelo profissional de educação física, Flávio Henrique Cardoso, e pela nutricionista, Mariana Pandolfelle de Camargo. Juntos, abordaram o tema "Qualidade de Vida: Atividade Física e Nutrição", ressaltando a importância de hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios e uma alimentação equilibrada, para melhorar a qualidade de vida e prevenir acidentes no trabalho.

A Sipat também abordou temas delicados e importantes, como o assédio moral no ambiente corporativo. A supervisora da Central de Relacionamento, Cleonice Faria Oliveira, ministrou a palestra "Assédio Moral: Quebrando Tabus", esclarecendo dúvidas e orientando os colaboradores sobre como identificar e lidar com situações de assédio.

Um dos momentos de mais alegria foi o café da tarde com as crianças que participaram do Concurso de Arte, que contou com a participação especial do mágico Roudini, trazendo diversão e alegria para os pequenos artistas e seus familiares. Os desenhos das crianças do concurso ficaram expostos em áreas estratégicas do hospital.

Para encerrar a Sipat 2024, houve o sorteio de três Kits Churrasco oferecidos pela empresa Siltomac, e encerrando a semana com um clima de confraternização e agradecimento.

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valerio Morillas Jr., ressaltou a importância do evento para a instituição: "A cada ano, a Sipat se torna mais significativa para todos nós, pois reforça o compromisso da Santa Casa com a segurança e o bem-estar dos nossos colaboradores. Investir em saúde mental, qualidade de vida e prevenção de acidentes é fundamental para garantir um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo."

