Santa Casa promove evento no Dia Nacional da Doação de Órgãos e reforça a importância da conscientização

01 Out 2024 - 07h11 Por Assessoria de Imprensa

Em comemoração ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, que ocorreu na última sexta-feira (27), a Santa Casa de São Carlos, por meio da CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante), organizou um evento voltado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos.

A programação começou com a apresentação dos novos integrantes da CIHDOTT, conduzida pela enfermeira Flávia Serpa Marques, que destacou: “Cada vida salva por meio da doação de órgãos é fruto da empatia e do cuidado com o próximo. Nosso papel aqui é multiplicar essa mensagem de solidariedade.” Na sequência, o médico Dr. Bruno Brait ministrou uma aula expositiva sobre o processo de morte encefálica e a importância da doação de órgãos, elucidando questões cruciais para o aumento das doações.

O ponto alto do evento foi a Roda de Conversa Temática, com o relato emocionante de engenheira Nathalia Pomponio da Silva, mãe do Levi, um menino de dois anos que faleceu em março de 2024 e teve seus órgãos doados. A roda foi mediada pela psicóloga Marina Laila Salgado Zeitum, e ofereceu um espaço de reflexão sobre o impacto emocional e social da doação de órgãos.

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, ressaltou: “A doação de órgãos é um gesto de amor que transforma tragédia em esperança. Estamos empenhados em ampliar essa conscientização e, com isso, salvar ainda mais vidas.”

O evento foi um marco importante na campanha de conscientização, reafirmando o compromisso da Santa Casa em promover a doação de órgãos, que transforma vidas todos os dias.

