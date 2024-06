Santa Casa promove concurso de inovação no cuidado às pessoas idosos

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos avançou significativamente no cuidado aos pacientes ao promover um concurso dedicado a propostas assistências e de educação em saúde voltada às pessoas idosas atendidas na instituição.

A ação, que faz parte do programa São Paulo Amigo do Idoso do governo estadual, foi realizada junto a equipe multidisciplinar do hospital e destacou projetos de acolhimento e cuidados voltados para práticas assistências às pessoas idosas.

Os projetos vencedores refletem o compromisso com a melhoria contínua do atendimento geriátrico na instituição, sendo:

No primeiro lugar, o projeto "Aprimorando o cuidador e o autocuidado da pessoa idosa", desenvolvido por André Mascaro, Beatriz Eliseu Ferreira e Nathany Souza Schafauser, o qual busca elevar a formação dos cuidadores e promover o autocuidado entre as pessoas idosas.

Empatados no segundo lugar, destacam-se "Receituário afetivo", de Bruna Moreira Oliveira, que humaniza o cuidado através de prescrições médicas afetivas, e "Importância da elaboração de uma Comissão em Educação Permanente nos cuidados à pessoa idosa hospitalizada", por Patrícia Faria Camargo, Joziane Aparecida Zionko, Thaís Pescarolo Zeckel Amaral, Mariane Villari Vieira Ferreira e Priscilla Velloso, que enfatiza a educação contínua no cuidado hospitalar a pessoas idosas.

O terceiro lugar foi conquistado pelo projeto "Humanização e ambiência hospitalar para pessoa idosa e seus acompanhantes", de Camila Arioli, Maria Luiza Maffei Dardis e Maiara Garcia Pereira, visando criar um ambiente mais acolhedor, humanizado e com escuta ativa para as pessoas idosas e seus familiares durante o tratamento hospitalar.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Jr, disse que a celebração dos projetos inovadores demonstra o compromisso da Santa Casa em oferecer um atendimento de excelência para as pessoas idosas, além de enfatizar a importância de um cuidado especializado, humanizado, que inspira a continuidade da inovação na área da saúde.

“Ao implementar essas medidas, o hospital reforça seu compromisso com o bem-estar dos idosos, valorizando o trabalho em equipe e os profissionais multidisciplinares, garantindo um cuidado completo e de qualidade aos pacientes com 60 anos ou mais”, disse.

