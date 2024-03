Santa Casa procura familiares de paciente vítima de espancamento

SIGA O SCA NO

A Santa Casa de São Carlos está em busca de identificar um homem que está internado no hospital desde o dia 16, após dar entrada no hospital com lesões por espancamento.

O homem é de pele parda, cabelos castanhos, apresenta tatuagens pelo corpo, sendo uma delas com os nomes "Antoniel" e "Damara", e tem cerca de 1,70 m de altura e 70 quilos.

Sem qualquer forma de identificação, o Serviço Social entrou em contato com o Centro de Referência da População em Situação de Rua (Centro POP) para tentar identificá-lo, porém, nenhum registro foi encontrado na base de dados.

A Santa Casa faz um apelo público para tentar localizar familiares, amigos ou qualquer pessoa que possa conhecer o homem. Se você souber a identidade do paciente ou o paradeiro de sua família, por favor, entre em contato com o hospital pelos números 3509-1137 ou 3509-1132.

