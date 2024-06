Santa Casa marca presença no Caipirão 2024: Encontro de Infectologia do Interior Paulista

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos marcou presença no Caipirão 2024: Encontro de Infectologia do Interior Paulista, realizado na última semana no Anfiteatro Bento Prado Júnior, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio do seu Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), que foi um dos apoiadores do evento.

O encontro foi considerado um marco na área da infectologia, reunindo renomados profissionais tanto na comissão organizadora quanto na comissão científica, proporcionando uma experiência enriquecedora e informativa para todos os participantes.

A diretora de Práticas Assistenciais da Santa Casa, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, foi uma das palestrantes e destacou a importância do evento. "É uma honra participar de um evento tão significativo para a infectologia no interior paulista. O Caipirão 2024 proporciona um espaço fundamental para a troca de conhecimentos e experiências, fortalecendo a nossa atuação frente aos desafios da área. A colaboração entre as instituições e os profissionais aqui presentes é essencial para o avanço da ciência e para a melhoria do atendimento aos pacientes."

O gerente do IEP, André Mascaro, também participou da programação e ressaltou o apoio ao evento. "O apoio ao Caipirão 2024 reforça nosso compromisso com a educação continuada e a pesquisa em saúde. Este evento é uma oportunidade ímpar para discutirmos as inovações e as melhores práticas em infectologia, contribuindo para a formação de profissionais mais capacitados e preparados para enfrentar as demandas do nosso sistema de saúde."

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, a participação ativa da instituição no Caipirão 2024 evidencia seu papel crucial no desenvolvimento e na promoção do conhecimento científico na área da saúde, beneficiando tanto a comunidade acadêmica quanto a população em geral. "Nosso apoio a iniciativas dessa natureza reflete a nossa dedicação em promover a ciência e capacitar profissionais para enfrentar os desafios da infectologia com competência e inovação."

