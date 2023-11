Santa Casa inaugura nova UTI Neonatal com a instalação de 17 leitos SUS

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos inaugurou nesta sexta-feira, 17, a nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal “Airton Salvador Leopoldino”, onde serão instalados mais de 17 leitos do SUS (Sistema Único de Saúde), reforçando a referência do hospital para o atendimento de recém-nascidos.

A cerimônia de inauguração foi realizada no auditório Alois Partel, e contou com as presenças de profissionais da Santa Casa, autoridades e entidades que participaram do descerramento da placa inaugural e puderam conhecer as novas instalações.

Segundo a diretora de Práticas Assistências, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, com a nova unidade pronta, a UTI passará a ter 22 leitos, sendo 10 de UTI Neonatal e mais 12 de cuidados intermediários, o que vai possibilitar um aumento de cerca de 50% do número de atendimentos. “Bebês que nascem prematuros, abaixo do peso ou que desenvolvem alguma patologia durante a gestação ou ao nascer precisam desse tipo de leito. Nos últimos anos a unidade manteve sua taxa de ocupação acima de 100% durante todo o ano e essa nova instalação vai ajudar muito nos atendimentos”, destacou.

Presente na cerimônia, representando o prefeito Airton Garcia, o secretário de Governo Netto Donato, falou sobre a importância dos novos leitos para a cidade. “A Santa Casa tem feito um trabalho muito importante buscando parcerias com a iniciativa pública e privada e esse é o resultado: a conquista de novas instalações e ampliações nos atendimentos. É muito gratificante sabermos que a cidade de São Carlos e a região tem crescido, e assim a gente vai trabalhando dia a dia, para buscarmos melhorias de verdade para a população”, comentou.

As obras foram realizadas com o apoio do Grupo Bandeirantes, e para que a nova unidade comece a funcionar, será necessária a compra de novos equipamentos clínicos e de suporte, que representará um investimento de R$ 2.916.371,47. “Essa é a primeira fase de toda a obra garantida pela família Leopoldino, e agora nós vamos buscar a captação de recursos com empresas, usando incentivo do Governo Federal. Também vamos buscar recursos junto à coletividade de forma geral para conseguirmos os R$ 3 milhões para equipar toda a UTI para a ampliação no atendimento ao Sistema Público.”, disse o provedor da Santa Casa Antônio Valério Morillas Júnior.

Participaram da cerimônia de inauguração os diretores do Grupo Bandeirantes João Leopoldino Neto e Abel Terruggi Leopoldino, o vereador Elton Carvalho, representando o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral, o vereador Lucão Fernandes, o secretário de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus de Aquino, representando a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, Camila Elias e Vanessa Tomazzi e membros da mesa administrativa da Santa Casa.

